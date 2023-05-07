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С водой - беда страшная: Андрющенко о ситуации в Мариуполе

Фото: в Мариуполе назревает проблема с питьевой водой (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Мариуполе накаляется ситуация с питьевой водой. оккупанты планируют соединить два водохранилища, что может повлечь за собой экологическую катастрофу.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По его словам, вода в город поступает из резервного водохранилища в Старом Крыму, наполняемого через поток Кальчика, который россияне перекрыли внутри города и "превратили в болото вместо реки".

"Поэтому с водой - беда страшная. Летом в жару уровня воды не хватит для водоснабжения Мариуполя даже на минимуме, а перекрытый Кальчик не даст восстановиться водохранилищу", - объяснил Андрющенко.

Он отметил, что оккупанты решили реализовать довоенный проект городского совета Мариуполя относительно нового водопровода.

"Реализовать - бездумно. В проекте речь шла о водоочистном заводе и строительстве фактически водозабора из двух водохранилищ - Старого Крыма и Павлопольского. Не вдаваясь в детали, россияне решили соединить сейчас эти два водохранилища", - отметил Андрющенко.

Это, по его словам, может повлечь за собой экологическую катастрофу.

"Павлопольское водохранилище должно пополняться через Кальмиус при условии работающего канала Северского Донца, который не работает (почему собственно нет воды в Донецке). В итоге, если сделают, то просто убьют одновременно два водохранилища и всю флору/фауну вокруг. Окончательно", - добавил советник мэра.

Напомним, что оккупационные войска начали активно опрокидывать тяжелую технику через Мариуполь. Ее перевозят в направлении Запорожской области.

Кроме того, россияне в Мариуполе перевозили комплекты с ракетами С-300 в сторону Запорожья.

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