Водопостачання в Донецькій області відновлять з 1 травня, - Зубко

Водопостачання по всій території Донецької області буде відновлено з 1 травня завдяки підключенню до електромереж підприємства "Вода Донбасу". Про це повідомив в Раді віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко, повідомляє РБК-Україна.

Він також повідомив про проведення перевірки на рівні області фінансово-господарської діяльності КП "Вода Донбасу"

"Ми прийняли рішення про надання ліцензії КП "Вода Донбасу", яке, на жаль, не виконало фінансових зобов'язань за поставлену електроенергію. Але з 1 травня Донецька обласна військово-цивільна адміністрація надасть їм передоплату і буде відновлено водопостачання на всій території", - сказав Зубко.

У свою чергу, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик зазначив, що підприємство "Вода Донбасу" в січні-березні цього року використовувало електроенергію на 285 млн гривень, при цьому нічого не перерахувало постачальнику за надані послуги.

Нагадаємо, раніше Насалик заявив про те, що постачальник "останньої надії" ДП "Укрінтеренерго" відключить з 1 квітня 2019 року від енергопостачання боржників незалежно від виду їх діяльності.