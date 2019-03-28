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Водоканали-боржники продовжать отримувати е/е після 1 квітня

Новини » Енергетика    28.03.2019 - 11:17
Водоканали-боржники продовжать отримувати е/е після 1 квітня
Фото: Геннадій Зубко (РБК-Україна)

Уряд продовжив дію договорів водоканалів з постачальником останньої надії

Кабінет міністрів своїм рішенням продовжив дію договорів постачальника "останньої надії" "Укрінтеренерго" з водоканалами після 1 квітня. Про це заявив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, повідомляє його прес-служба.

Зубко зазначив, що договори будуть діяти, допоки водоканали не знайдуть іншого постачальника або не перейдуть в статус захищеного споживача.

"Це рішення дасть можливість працювати водоканалам, які наразі не мають іншого постачальника. Додатково, уряд дав можливість водоканалам заключати з "Укрінтеренерго" договори щодо реструктуризації заборгованості за електроенергію", - зазначив Зубко.

Він нагадав, що урядом спільно з депутатами був напрацьований законопроект №9406, який зараз перебуває на розгляді у парламенті, а його прийняття дасть можливість водоканалам не платити авансові внески.

"Ми будемо наполягати на його першочерговому прийнятті. Можливості сплачувати авансову плату водоканали не мають. Принцип їх роботи зрозумілий всім - вони постачають воду лише після того, як отримають плату від населення, оптових і промислових споживачів. А на це йде мінімум місяць. Тому прийняття цього закону є вкрай необхідним, і він є коригуючим стосовно прийнятого закону "Про ринок електричної енергії", - сказав Зубко.

Як повідомляло РБК-Україна, постачальник "останньої надії" ДП "Укрінтеренерго" офіційно повідомив оператора системи розподілу ДТЕК Київські Електромережі про те, що з 1 квітня 64 столичних споживачів-юридичних осіб повинні бути відключені від електроживлення.

Нагадаємо, наразі електроенергію від постачальника "останньої надії" (ПОН) отримують лише шість водоканалів: КП "Вода Донбасу", Лисичанськводоканал, Таунсервіс (м. Сєверодонецьк), Аульський водовід, Кам’янський міськводоканал, Сумський міськводоканал. 

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