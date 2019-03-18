"Укрінтеренерго" з 1 квітня може відключити від е/е водоканали і теплоцентралі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загальний рівень розрахунків споживачів за електроенергію не перевищує 40%

Держпідприємство "Укрінтеренерго" 31 березня 2019 року завершує постачання електричної енергії споживачам, які приєдналися до договору про постачання електричної енергії постачальником "останньої надії" з 01.01.2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

Згідно з даними на сайті "Укрінтеренерго", таких в Україні понад 1300 споживачів. Багато з них мають проблеми з платіжною дисципліною, за перші 2 місяці 2019 року – загальний рівень розрахунків споживачів за електроенергію не перевищує 40%.

Серед найбільших боржників – теплокомуненерго, держшахти, промислові та держпідприємства, а також водоканали, найбільш проблемні з яких ДП "Вода Донбасу" і Лисичанськводоканал.

Генеральний директор директорату енергетичних ринків Міненерго Ольга Буславець зазначила, що якщо не будуть вжиті заходи по стабілізації проведення розрахунків за електроенергію, з 1-го квітня відключені постачальником "останньої надії" від електропостачання підприємства залишаться без договорів з новими постачальниками, а відповідно і без електропостачання, що може призвести до енергетичної кризи в різних містах України

"Розподіл (передача) та постачання електричної енергії споживачу, який не уклав договір про постачання електричної енергії з 01.04.2019 року з новим електропостачальником, припиняється шляхом здійснення відключення електроустановок такого споживача без додаткового попередження", - пояснила Буславець.

Тобто, оператор системи розподілу або оператор системи передачі зобов'язаний припинити постачання електричної енергії споживачу, що отримував електричну енергію у постачальника "останньої надії" протягом останніх 90 днів і не уклав договір на поставку електричної енергії з іншим электропоставщиком. Однією з проблем енергоринку сьогодні є ситуація з боргами споживачів, які зараз отримують електроенергію у постачальника "останньої надії".

Так, за підсумками перших місяців функціонування роздрібного ринку електричної енергії загальний рівень розрахунків споживачів за електроенергію не перевищує 40%.

"Критична ситуація з рівнем розрахунків за спожиту електричну енергію, без прийняття відповідних термінових урядових рішень призведе до негативних наслідків для всіх учасників ринку електричної енергії, зокрема, для споживачів. Існує реальна загроза невиконання постачальником "останньої надії" функцій, покладених на нього для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії", - зазначила Буславець.

За її словами, пряма загроза банкрутства постачальника "останньої надії" несе загрозу стабільності всього ринку електроенергії. Мова йде про складнощі в роботі операторів розподілу електроенергії, які не зможуть повноцінно функціонувати і виконувати заплановані інвестиційні програми, виконувати свої завдання з ремонтів мереж та ліквідації аварій, а також ставить під загрозу фінансову стабільність компаній-постачальників і підприємств, що генерують електоенергію.

Буславець нагадала, що, згідно з законом про ринок електроенергії, основними причинами неукладення споживачами договорів на постачання електричної енергії з іншими електропостачальниками (не з постачальником "останньої надії") є відмова електропостачальника укладати договір із споживачем у зв'язку з його неплатоспроможністю, необхідність проведення процедури закупівель електричної енергії протягом 2-3 місяців споживачами, які є суб'єктами закону України "Про публічні закупівлі", а також бездіяльність споживача щодо своєчасного укладення договору на постачання електричної енергії з електропоставщиком.

Як відомо, Кабінет міністрів у грудні 2018 призначив ДП "Укрінтеренерго" постачальником "останньої надії" на всій території України. З 1 січня 2019 в Україні вступила в дію реформа ринку електроенергії.

Найбільших змін зазнали умови поставки електроенергії для юридичних осіб. Підприємства, організації, установи, чия договірна потужність електроустановок перевищує 150 кВт, повинні були до 11 грудня 2018 вибрати собі постачальника електроенергії і укласти з ним договір на ринкових умовах. Компанії, які залишилися без постачальника на новому ринку, згідно ст.64 ЗУ "Про ринок електроенергії" та рішенням Кабінету міністрів, автоматично стають клієнтами постачальника "останньої надії".