Регулятор прокоментував можливе відключення е/е водоканалам

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Під загрозою відключення з 1 квітня знаходяться шість водоканалів

Наразі електроенергію від постачальника "останньої надії" (ПОН) отримують лише шість водоканалів: КП "Вода Донбасу", Лисичанськводоканал, Таунсервіс (м. Сєверодонецьк), Аульський водовід, Кам’янський міськводоканал, Сумський міськводоканал. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови НКРЕКП Оксани Кривенко у Facebook.

Як зазначила Кривенко, з 1 січня 2019 року ці водоканали не змогли знайти собі постачальника електроенергії і були змушені скористатися послугами ПОН.

Ці підприємства станом на кінець 2018 року мали значну заборгованість за електроенергію і тому постачальники не взяли участь у тендерах на закупку електроенергії цих підприємств. Так КП "Вода Донбасу" на кінець року мала борг 2438 млн. грн і вже у ПОНа встигла накопичити борг 390 млн грн. Аульський водовід на кінець року мав борг 96 млн. грн. і сформував борг у ПОНа ще на 27 млн грн, розповіла Кривенко.

Вона відкинула звинувачення асоціації водоканалів, що нібито НКРЕКП винна у цій ситуації і що тарифи на воду не переглядаються. Зокрема, комісія частково змінила тарифи.

"У цих нових тарифах вже була прийнята до розрахунку вартість електроенергії на рівні ринкових цін. Але не може навіть йти мови, щоб Комісія встановлювала тарифи на воду з вартістю електроенергії ПОНа, яка на 15-20% вища від ринкової, ці витрати споживач не повинен сплачувати", - додала Кривенко.

Нагадаємо, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив про те, що постачальник "останньої надії" ДП "Укрінтеренерго" відключить з 1 квітня 2019 року від енергопостачання боржників незалежно від виду їх діяльності.

Як повідомляло РБК-Україна, постачальник "останньої надії" ДП "Укрінтеренерго" офіційно повідомив оператора системи розподілу ДТЕК Київські Електромережі про те, що з 1 квітня 64 столичних споживачів-юридичних осіб повинні бути відключені від електроживлення.