Водоканалы-должники продолжат получать э/э после 1 апреля

Фото: Геннадий Зубко (РБК-Украина)

Правительство продлило действие договоров водоканалов с поставщиком последней надежды

Кабинет министров своим решением продлил действие договоров поставщика "последней надежды" "Укринтерэнерго" с водоканалами после 1 апреля. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает его пресс-служба.

Зубко отметил, что договоры будут действовать до тех пор, пока водоканалы не найдут другого поставщика или не перейдут в статус защищенного потребителя.

"Это решение даст возможность работать водоканалам, которые не имеют другого поставщика. Дополнительно правительство дало возможность водоканалам заключать с "Укринтерэнерго" договоры о реструктуризации задолженности за электроэнергию", - отметил Зубко.

Он напомнил, что правительством совместно с депутатами был подготовлен законопроект №9406, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте, а его принятие даст возможность водоканалам не платить авансовые взносы.

"Мы будем настаивать на его первоочередном принятии. Возможности платить авансовую плату водоканалы не имеют. Принцип их работы понятен всем - они поставляют воду только после того, как получат плату от населения, оптовых и промышленных потребителей. А на это уходит минимум месяц. Поэтому принятие этого закона является крайне необходимым, и он годы, заносятся корректирующей относительно принятого закона "О рынке электрической энергии", - сказал Зубко.

Как сообщало РБК-Украина, поставщик "последней надежды" ГП "Укринтерэнерго" официально уведомил оператора системы распределения ДТЭК Киевские Электросети о том, что с 1 апреля 64 столичных потребителей-юридических лиц должны быть отключены от электропитания.

Напомним, сейчас электроэнергию от поставщика "последней надежды" (ПОН) получают шесть водоканалов: КП "Вода Донбасса", Лисичанскводоканал, Таунсервис (г. Северодонецк), Аульский водовод, Каменский горводоканал, Сумской горводоканал.