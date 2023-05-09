Фото: водителей предупредили об усложнении движения на дороге "Одесса – Рени" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Водителей предупредили об усложнении движения на автомобильной дороге "Одесса – Рени" в районе контрольного поста "Маяки".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой не Госпогранслужбу.