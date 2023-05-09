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Водителей предупредили об усложнении движения на дороге "Одесса - Рени"

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Украина, Вторник 09 мая 2023 22:26
Водителей предупредили об усложнении движения на дороге "Одесса - Рени" Фото: водителей предупредили об усложнении движения на дороге "Одесса – Рени" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Водителей предупредили об усложнении движения на автомобильной дороге "Одесса – Рени" в районе контрольного поста "Маяки".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой не Госпогранслужбу.

Как сообщили в ведомстве, там с 08:30 10 мая по 18:00 14 мая будут производиться ремонтные работы. В связи с этим движение по данному участку будет затруднено.

Проезд транспортных средств, возможно, будет производиться путем реверсного движения.

Водителей просят учесть возможность задержки, планируя свои поездки.

Отметим, что вчера пограничники предупреждали, что Польша может приостановить оформление грузовиков перед пунктом пропуска "Дорогуск - Ягодин" из-за акции протеста.

Напомним, в начале апреля польские фермеры угрожали заблокировать на несколько дней пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" из-за значительного импорта зерна из Украины.

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