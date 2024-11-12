Водителей предупредили об опасности на дорогах в ближайшее время: в чем причина

В каких областях водителям следует быть особенно осторожными

В Укргидрометцентре рассказали, что на протяжении 13 ноября на территории Украины ожидаются такие опасные метеорологические явления:

гололед - на Закарпатье и в Карпатах

гололедица и местами образования снежного покрова - в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях

Опасные метеорологические явления 13 ноября (карта: facebook.com/UkrHMC)

"I уровень опасности желтый", - уточнили в УкрГМЦ.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Сообщение УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какую погоду прогнозируют украинцам в ближайшее время

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 13 ноября погода в Украине ожидается облачной.

В западных областях, а также в Житомирской и Винницкой – осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В Карпатах от 0 до 5 градусов ниже нуля.

На остальной территории Украины:

ночью - без осадков

днем в большинстве областей небольшой дождь

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью – от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем – от 1 до 6 градусов выше нуля.

На юге страны: ночью 0-5 градусов выше нуля, днем 4-9 градусов Цельсия.

Прогноз погоды в Украине на 13 ноября (карта: facebook.com/UkrHMC)

В Киевской области в среду, 13 ноября, тоже будет облачно. Ночью без осадков. Днем небольшой дождь.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью – от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем 1-6°С.

В Киеве: