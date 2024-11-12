Водителей предупредили об опасности на дорогах в ближайшее время: в чем причина

В среду, 13 ноября, водителям в некоторых регионах Украины следует быть особенно осторожными из-за опасных метеорологических явлений, которые могут осложнить движение транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
В Укргидрометцентре рассказали, что на протяжении 13 ноября на территории Украины ожидаются такие опасные метеорологические явления:
Опасные метеорологические явления 13 ноября (карта: facebook.com/UkrHMC)
"I уровень опасности желтый", - уточнили в УкрГМЦ.
Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Сообщение УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 13 ноября погода в Украине ожидается облачной.
В западных областях, а также в Житомирской и Винницкой – осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура в течение суток от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В Карпатах от 0 до 5 градусов ниже нуля.
На остальной территории Украины:
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью – от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем – от 1 до 6 градусов выше нуля.
На юге страны: ночью 0-5 градусов выше нуля, днем 4-9 градусов Цельсия.
Прогноз погоды в Украине на 13 ноября (карта: facebook.com/UkrHMC)
В Киевской области в среду, 13 ноября, тоже будет облачно. Ночью без осадков. Днем небольшой дождь.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью – от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем 1-6°С.
В Киеве:
Напомним, ранее мы рассказывали, как первый снег добрался до Киева.
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