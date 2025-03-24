Водителям в Украине напомнили о важном платеже: кто с апреля останется без номеров
Популярной услугой среди водителей является сохранение номерных знаков с особой комбинацией цифр. В МВД напоминают, чтобы они в дальнейшем оставались закреплены за определенным владельцем, нужно осуществить оплату до 31 марта 2025 года, иначе эти знаки уничтожат.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
Как оплатить сохранение номерных знаков
Оплатить сохранение номерных знаков можно несколькими способами:
- автовладелец может лично или через представителя обратиться в сервисный центр МВД, где хранится номерной знак, и подать квитанцию;
- также это можно сделать через Кабинет водителя. Там следует указать срок продления хранения и оплатить услугу. После этого информация о поступлении средств автоматически поступает в сервисный центр МВД и продлевается хранение номерных знаков.
Срок хранения выбирает автовладелец. Стоимость услуги: 10,80 грн за одни сутки (с учетом НДС).
Что надо знать водителям об услуге
В МВД объясняют, что передача номерных знаков, которые находятся на ответственном хранении, в другие подразделения сервисных центров МВД не предусмотрена законодательством.
Сохраненный номерной знак можно бесплатно передать родным для закрепления за авто - ребенку, другому из супругов или родителям. Для этого следует документально подтвердить родственные отношения, в частности предоставить, например, свидетельства о браке или свидетельства о рождении.
Консультацию по услугам сервисных центров МВД можно получить по телефону 044 290 19 88 или на страницах Главного сервисного центра МВД в Facebook и Instagram. Также полезную информацию можно найти на сайте.
Оплатить сохранение особых номеров можно нужно до 31 марта (инфографика ГУ МВД)
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