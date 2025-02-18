Водитель маршрутки в Киеве обозвал военную с контузией "пьяным быдлом" и заставил упасть

В Киеве водитель маршрутного автобуса №410 (Нивки - Почайна) грубо обращался с военнослужащей ВСУ Ксенией Пономаревой. Он не только оскорбил ее, но и резко затормозил, из-за чего женщина упала. При этом ни один из пассажиров не вмешался.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook Ксении Пономаревой.
По ее словам, несколькими днями ранее этот же водитель отказал ей в перевозке и приказал ехать троллейбусом. Когда женщина села в маршрутку, он ее узнал и, дождавшись, пока она достанет удостоверение участника боевых действий, резко тронулся с места. После этого водитель начал кричать, перейдя на грубую форму обращения.
"Я ответила, что помню его отношение к нам, он резко затормозил, и я упала прямо на грязный пол с мокрым снегом", - рассказала военная.
Водитель маршрутки при этом обозвал ее "пьяным быдлом". Пономарева объяснила, что из-за контузии почти не видит на один глаз, а ее движения замедлены. По ее словам, в транспорте было около 6-8 пассажиров, но никто из них не помог и не вступился.
"В маршрутке ехали равнодушие, пренебрежение и страх. А вез этот компот хам, который красноречиво продемонстрировал, что нас ждет после возвращения из мира сплошных пряников и декоративных огоньков", - добавила военная.
Сообщение Ксении Пономаревой (скриншот РБК-Украина)
Она отметила, что обратилась в "Укртрансбезопасность" и обнародовала фото водителя и номер транспортного средства - "КА 8684 ММ". Также женщина призвала предоставить ей юридическую консультацию относительно дальнейших действий в отношении водителя и компании-перевозчика "ЧП ПАРК".
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