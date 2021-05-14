Водія голови Аграрної академії викрили в отриманні зарплат на 6 держпідприємствах

Особистого водія керівника Національної академії аграрних наук (НААН) викрили в одночасному отриманні зарплат в 6 держпідприємствах . При цьому в жодному з них він не виконував жодних службових обов'язків.

В ході досудового розслідування було встановлено, що особистий водій глави НААН одночасно значився в штаті шести держпідприємств, де йому нараховували зарплату. Чоловік її отримував, але при цьому не виконував у них жодних посадових обов'язків.

Відзначається, що отримуючи зарплату в бюджетних установах, фігурант фактично виконав функції тільки особистого водія глави НААН.

У Нацполіціі уточнили, що з цього справі 14 травня пройшли обшуки в чотирьох регіонах - Києві, Вінниці, Дніпропетровській і Херсонській областях. Були вилучені документи про працевлаштування водія глави НААН, що підтверджують нарахування та виплату йому зарплати. Розслідування кримінальної справи, порушеної за ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна), триває.

Фото: Співробітники ГСУ в Національній аграрній академії (facebook.com/UA.National)