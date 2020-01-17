Водіїв попереджають про ожеледицю та засніжені перевали

Покриття на дорогах державного значення у більшості областей сухе, в Івано-Франківській області місцями засніжене, місцями ожеледь у Дніпропетровській, Рівненській, Херсонській та Запорізькій областях. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укравтодор".

Температура повітря коливається від -1 до -5. Стан покриття в основному сухий, на Вишківському перевалі місцями засніжене.

Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано.

Також у прес-службі Держслужби надзвичайних ситуацій повідомили про туман в Україні.

"За даними УкрГідрометцентру, в першій половині дня 17 січня туман, видимість 200-500 м", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптики Українського Гідрометцентру прогнозували погоду на сьогодні. Погода 17 січня погіршиться у порівнянні з вчорашнім днем, температура повітря опуститься до +4. Сьогодні у столиці мінлива хмарність. Вдень +1+3, вночі -1-3.

На заході України мінлива хмарність. Вдень температура повітря опустить до +2+4, а вночі -1-3. У північних областях така ж сама погода. Вдень у центральних областях мінлива хмарність, температура повітря +1+4, а вночі -1-3. У східних областях так само.

Зазначимо, вчора погода в Україні була тепла, дощів та снігу не було, температура повітря досягла +8. У столиці була мінлива хмарність. Дощів та снігу не було. Вдень температура повітря склала +1+3, а вночі 0-2.