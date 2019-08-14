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Водіїв попередили про закриття моста на кордоні з Білоруссю

Новини » Суспільство    14.08.2019 - 10:17
Водіїв попередили про закриття моста на кордоні з Білоруссю
Фото: міст у Житомирській області (facebook.com/presssad)

Міст закрили у зв’язку з його повним відновленням

У Житомирській області Овруцькому районі закрили міст на кордоні України з Білоруссю у зв’язку з його повним відновленням. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Укравтодору".

Тепер рух транспортних засобів буде здійснюватись по тимчасовій штучній споруді, що вже влаштували поряд зі старим мостом.

"Будівництво мосту через річку Желонь, на четвертому кілометрі шляху загального користування державного значення М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю), що в Овруцькому районі області, розраховане на два роки", - додали деталі у прес-службі.

Водіїв попередили про закриття моста на кордоні з БілоруссюФото: карта (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві до 31 серпня частково обмежать рух на естакади Південного мосту. Ремонтні роботи проводитимуться з 22:00 годин 2 серпня до 31 серпня на естакаді в напрямку лівого берега (орієнтовно 400 метрів після Видубичів).

Як повідомляло РБК-Україна, київський фунікулер призупинив роботу з 22 липня до 23 серпня у зв'язку з щорічним технічним оглядом.

Зазначимо, що на ділянці автодороги М03 Київ-Харків в Київській області буде закрито рух з 20 липня по 20 жовтня у зв'язку з проведенням капітального ремонту транспортної розв'язки.

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