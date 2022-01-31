Водій згорів живцем: на Прикарпатті зіткнулися три автомобілі

Трагедія сталася приблизно о 08:30 у селі Стримба Надвірнянської територіальної громади. Там зіткнулися три автомобілі. Після цього один спалахнув.

Фото: на Прикарпатті сталася смертельна ДТП (if.dsns.gov.ua)

На місце прибули рятувальники та ліквідували вогонь. У машині вони знайшли тіло водія. Ще двоє людей отримали травми, їх передали медикам.

Усі обставини цієї ДТП встановлюють працівники поліції, які працюють на місці ДТП.

За даними видання "Галка", в аварію потрапили машина марки BMW і два мікроавтобуси Volkswagen Т5. За інформацією свідків ДТП, від удару легковик спалахнув. У ньому живцем згорів водій. Інші автомобілі отримали суттєві пошкодження.