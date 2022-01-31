Водитель сгорел заживо: на Прикарпатье столкнулись три автомобиля

В понедельник утром, 31 января, на Прикарпатье произошла смертельная авария - столкнулись три авто. Вследствие ДТП погиб один человек и еще двое пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Ивано-Франковской области.
Трагедия произошла около 08:30 в селе Стримба Надвирнянской территориальной общины. Там столкнулись три автомобиля. После этого один загорелся.
На место прибыли спасатели и ликвидировали огонь. В машине они обнаружили тело водителя. Еще два человека получили травмы, их передали медикам.
Все обстоятельства данного ДТП устанавливают работники полиции, работающие на месте ДТП.
По данным издания "Галка", в аварию попали машина марки BMW и два микроавтобуса Volkswagen Т5. По информации свидетелей ДТП, от удара легковушка загорелась. В ней заживо сгорел водитель. Другие автомобили получили существенные повреждения.
Напомним, в Одессе автомобиль на высокой скорости врезался в опору рекламного щита. В результате аварии на месте погибли два человека, а еще один пострадал.