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Водитель сгорел заживо: на Прикарпатье столкнулись три автомобиля

Автор: Иванна Шовкун

В понедельник утром, 31 января, на Прикарпатье произошла смертельная авария - столкнулись три авто. Вследствие ДТП погиб один человек и еще двое пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Трагедия произошла около 08:30 в селе Стримба Надвирнянской территориальной общины. Там столкнулись три автомобиля. После этого один загорелся.

Фото: на Прикарпатье произошло смертельное ДТП (if.dsns.gov.ua)

На место прибыли спасатели и ликвидировали огонь. В машине они обнаружили тело водителя. Еще два человека получили травмы, их передали медикам.

Все обстоятельства данного ДТП устанавливают работники полиции, работающие на месте ДТП.

По данным издания "Галка", в аварию попали машина марки BMW и два микроавтобуса Volkswagen Т5. По информации свидетелей ДТП, от удара легковушка загорелась. В ней заживо сгорел водитель. Другие автомобили получили существенные повреждения.

Напомним, в Одессе автомобиль на высокой скорости врезался в опору рекламного щита. В результате аварии на месте погибли два человека, а еще один пострадал.

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ПрикарпатьеДТП