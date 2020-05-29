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По всій Україні стався збій в роботі найбільшого інтернет-оператора

Новини » Надзвичайні події     29.05.2020 - 12:16
По всій Україні стався збій в роботі найбільшого інтернет-оператора
Фото: абоненти "Укртелекому" мають проблеми з інтернетом (РБК-Україна)

На мережах "Укртелекому" стався збій у всіх областях

У роботі "Укртелекому" стався збій послуги доступу в інтернет. Проблеми з інтернетом фіксуються у всіх областях.

Про це повідомляє прес-служба "Укртелекому".

Повідомляється, що в різних регіонах країни немає доступу в інтернет через технічний збій. Зокрема, абоненти "Укртелекому" зіткнулися з проблемами авторизації.

У компанії відзначають, що наслідки збою усувалися протягом ночі, сервіс вже відновлено для частини абонентів.

"На жаль, проблема несе індивідуальний характер для кожної області, що ускладнює її оперативне рішення", - йдеться в повідомленні.

Водночас збій не вплинув на послуги телефонного зв'язку від "Укртелекому".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про технічні проблеми в роботі оператора Vodafone, як повідомили РБК-Україна в компанії, в окремих містах недоступні голосові послуги, можливість здійснювати дзвінки відновлять найближчим часом.

До цього масштабний збій стався в сервісі Приват 24 від державного "ПриватБанку", проблеми спостерігалися при проведенні платежів з мобільної і веб-версії.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Укртелекомсбойінтернет
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