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Українські IT-послуги будуть просувати за кордоном: МЗС запустило проект

Новость на русском → Україна, П'ятниця 05 березня 2021 17:25
Українські IT-послуги будуть просувати за кордоном: МЗС запустило проект Фото: комп'ютер (pixabay.com)
Автор: Юлія Струк

Міністерство закордонних справ України у партнерстві з Асоціацією IT Ukraine запустило проект IT Export Boost. Він буде просувати IT-послуги українських компаній на зовнішніх ринках.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

"Радий повідомити про нове партнерство МЗС з українським бізнесом для створення в українських компаній нових можливостей на зовнішніх ринках. МЗС і Асоціація IT Ukraine почали проект IT Export Boost, щоб просувати український IT-експорт у світі з залученням наших посольств і консульств", - розповів міністр.

За його словами, мова йде про 14 країн: США, Великобританію, Ізраїль, Японію, Сінгапур, Південну Корею, Індію, Швейцарію, Німеччину, Нідерланди, Швецію, Данію, Фінляндію та Норвегію.

Зазначено, що диппредставництва України в цих державах допоможуть українським компаніям у сфері IT налагодити контакти з потенційними замовниками і державного, і приватного сектора.

Кулеба підкреслив, що в 2020 році багато секторів економіки постраждали внаслідок пандемії, але експорт IT-індустрії навпаки зріс на 853 млн доларів, тобто понад 20%. Частка комп'ютерних послуг в загальному експорті країни досягла 8,3%.

"Проект IT Export Boost повинен надати додатковий імпульс не тільки експорту, а й залученню в Україну науково-дослідних центрів міжнародних компаній", - зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, в жовтні повідомлялося, що Україна буде залучати IT-фахівців з Білорусі, спростивши імміграцію.

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Новини України Телеком & IT МЗС IT Дмитро Кулеба
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