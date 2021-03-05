Українські IT-послуги будуть просувати за кордоном: МЗС запустило проект

Міністерство закордонних справ України у партнерстві з Асоціацією IT Ukraine запустило проект IT Export Boost. Він буде просувати IT-послуги українських компаній на зовнішніх ринках.

"Радий повідомити про нове партнерство МЗС з українським бізнесом для створення в українських компаній нових можливостей на зовнішніх ринках. МЗС і Асоціація IT Ukraine почали проект IT Export Boost, щоб просувати український IT-експорт у світі з залученням наших посольств і консульств", - розповів міністр.

За його словами, мова йде про 14 країн: США, Великобританію, Ізраїль, Японію, Сінгапур, Південну Корею, Індію, Швейцарію, Німеччину, Нідерланди, Швецію, Данію, Фінляндію та Норвегію.

Зазначено, що диппредставництва України в цих державах допоможуть українським компаніям у сфері IT налагодити контакти з потенційними замовниками і державного, і приватного сектора.

Кулеба підкреслив, що в 2020 році багато секторів економіки постраждали внаслідок пандемії, але експорт IT-індустрії навпаки зріс на 853 млн доларів, тобто понад 20%. Частка комп'ютерних послуг в загальному експорті країни досягла 8,3%.

"Проект IT Export Boost повинен надати додатковий імпульс не тільки експорту, а й залученню в Україну науково-дослідних центрів міжнародних компаній", - зазначив глава МЗС.