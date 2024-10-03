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VODA UA стала официальным водным партнером Федерации баскетбола Украины

Четверг 03 октября 2024 17:39
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VODA UA стала официальным водным партнером Федерации баскетбола Украины Фото: VODA UA стала официальным водным партнером Федерации баскетбола Украины (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

Компания VODA UA подписала соглашение с Федерацией баскетбола Украины (ФБУ), став официальным водным партнером организации, а также женской и мужской сборных Украины по баскетболу на новый сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Соглашение с ФБУ подписали директор VODA UA Екатерина Садовая и генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский.

По словам Екатерины Садовой, сотрудничество со спортивными организациями особенно важно в это непростое время.

"Партнерство с Федерацией баскетбола Украины является для нас важным шагом в поддержке украинских спортсменов и развитии спорта на национальном уровне. Мы верим, что вместе сможем не только помочь баскетболистам добиваться новых побед, но и поддерживать идею здорового и активного образа жизни среди украинцев. Мы благодарны спортсменам, которые продолжают участвовать в соревнованиях, не теряют веру и мастерство", - отметила она.

Это не первое сотрудничество VODA UA со спортивными организациями. В начале года футбольный клуб "Шахтер" и украинский бренд VODA UA заключили соглашение о партнерстве на два года. В рамках этого соглашения первая команда "Шахтера", команды Академии клуба всех возрастов, а также женская команда будут получать высококачественную воду во время матчей, тренировок и выездных игр по всей Украине.

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