Вода еще будет прибывать. В Херсонской ОВА доложили о ситуации из-за подрыва Каховской ГЭС

"Интенсивность подтопления уменьшается, однако из-за значительных разрушений дамбы вода еще будет прибывать. По нашим прогнозам, уровень воды увеличится еще на метр в течение следующих 20 часов", - заявил Прокудин.

По его словам, этой ночью начало подтапливать Белозерскую общину, до которой вчера вода еще не дошла. По состоянию на утро на правом берегу Херсонской области затоплено 1852 дома.

"Ночью к нам обратилось 13 человек, среди которых 5 жителей левобережья. По состоянию на 6:00 эвакуировали 1457 человек. В частности, из микрорайона Корабел (в Херсоне, - ред.) вывезли 1286", - добавил глава области.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, вчера ночью российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. По предварительным данным, станцию восстановить невозможно.

В результате подрыва вода начала затапливать правый и левый берег Херсонской области, есть угроза затопления для 80 населенных пунктов. За день несколько сел оказались под водой, она добралась и до Херсона, в частности сильно пострадал микрорайон Корабел.

Все подробности подрыва Каховской ГЭС и последствий - в материале РБК-Украина по ссылке.

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