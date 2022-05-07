Вода в Миколаєві почне з’являтись вже завтра: де саме

"Вчора почали наповнювати наші резервуари в різних районах міста водою з річки Південний Буг. Попередньо її серйозно очищаємо. Також до міської системи вже підключили частину свердловин. Думаю, що завтра увечері вода почне з’являтись у найнижчих точках Інгульського району", - написав Сєнкевич.

За його словами, вже 9 травня почнеться заповнення водою магістралей по всьому місту.

"Нагадую, що це технічна вода! У жодному разі її не можна пити чи вживати для приготування їжі. Лише побутові потреби!" - застеріг Сєнкевич.

Зазначимо, що водопостачання в деяких районах міста відсутнє ще з 12 квітня. Більшість районів міста залишаються без централізованого водопостачання через пошкодження водоводу внаслідок ворожих обстрілів.

Нагадаємо, Кабмін виділив з резервного фонду державного бюджету 56 млн грн на відновлення водопостачання у Миколаєві.

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