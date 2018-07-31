Вода на 164 пляжах України містить кишкову паличку, - МОЗ

У Києві 13 забруднених пляжів

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило перелік зі 164 пляжів, у воді яких виявлено мікробне забруднення (лактопозитивні кишкові палички). Про це йдеться у повідомленні прес-служби міністерства.

Зазначається, що забруднення виявлено за результатами дослідження води протягом 19-26 липня. Йдеться про річки, озера, ставки та водойми морського узбережжя.

Вінницька область

Пляж "Хімік", м. Вінниця, р. Південний Буг

Пляж "Гонти" , м. Вінниця, р. Південний Буг

Пляж "Центральний", м. Вінниця, р. Південний Буг

Рекреаційна зона "Вишенське озеро", м. Вінниця, відкрита водойма

Рекреаційна зона м. Бершадь, р. Дохно

Рекреаційна зона м. Бершадь р. Берладинка

Рекреаційна зона місце відпочинку м. Іллінці р. Соб

Рекреаційна зона "Вареник", м. Гайсин, р. Соб

Рекреаційна зона смт. Копайгород, Барський район, р. Немія

Рекреаційна зона смт. Браїлів - завод, смт. Браїлів Жмеринський район, р. Рів

Рекреаційна зона парку відпочинку ім.Т.Шевченка, м. Хмільник, р. П. Буг

Рекреаційна зона біля рятувального посту КП "Хмільниккомунсервіс", м. Хмільник, р. П. Буг

Рекреаційна зона, м. Іллінці , р. Соб

Волинська область

Міський пляж, м. Ковель, р. Турія

Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), м. Ковель, р. Турія, водосховище

Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), смт Локачі , ставок

Пляж с. Соловичі, оз. Велимче

Дніпропетровська область

КЗК "Парк культури та відпочинку ім Т. Г. Шевченко", о. Монастирський, м. Дніпро, Жовтневий район, р. Дніпро

КЗК "Парк культури та відпочинку Придніпровський", м. Дніпро, Самарський район, р. Дніпро

Пляж в парку ім. Ф. Мершавцева, м. Кривий Ріг, Центрально-міський район, р.Інгулець

Пляж на ставку на території ж/м ПАТ "Південний ГЗК", м. Кривий Ріг, Інгулецький район

Пляж на ставку по вул. Маршака, м. Кривий Ріг, Тернівський район, ставок

Правобережна зона відпочинку в районі вул. Набережна,10 (у районі річкового порту), м. Кам'янське, р. Дніпро

Пляж міський у парку відпочинку ім. 1 Травня, м. Павлоград, р. Вовча

Пляж КП "Житловик" по вул. Набережна, м. Верхньодніпровськ, Дніпродзержинське водосховище

Пляж КП "Дніпровець" по вул. Горького, смт. Дніпровське, Дніпродзержинське водосховище

Дитячий пляж КП ККП по вул.Паланочна, 20, м. Новомосковськ, р.Самара

Зона відпочинку, м. Підгороднє, р.Кільчень

Донецька область

Міський пляж "Лівобережнмй", м.Маріуполь, Азовське море

Міський пляж "Центральний", м.Маріуполь, Азовське море

Пляж громадський, смт. Ялта Ялтинської селищної ради, Азовське море

Пляж громадський с. Юріївка , Азовське море

Пляж громадський Урзуфської сільської ради, с.Урзуф, Азовське море

Пляж громадський Мелекінської сільської ради, с.Мелекіне, Азовське море

Житомирська область

Міський пляж, м.Коростень, р.Уж

Міський пляж по вул.Богуна, м.Новоград-Волинський, р.Случ

Рекреаційна зона, м. Житомир (р-н Польова), водойма на місці колишнього кар’єру

Рекреаційна зона "Провалка" по 3-му провулку Чехова, м. Новоград-Волинський, р. Смолка

Рекреаційна зона, м. Новоград-Волинський, вул. Гетьмана Сагайдачного, місце злиття р. Смолки з р. Случ

Рекреаційна зона, м. Коростень, вул. Грушевського, р. Уж

Рекреаційна зона, м. Коростень, вул. Древлянська, р. Уж

Рекреаційна зона точка № 3(підвісний міст), м. Андрушівка, р. Гуйва

Рекреаційна зона точка 3 (міст, смт. Ружин, р. Роставиця

Рекреаційна зона, с. Квітневе, р. Унава

Рекреаційна зона, с. Мирославка, Бердичівський район, р. Гнилоп’ять

Рекреаційна зона, с. Скраглівка, Бердичівський район, ставок

Рекреаційна зона, м. Бердичів, ставок "Шандора"

Рекреаційна зона, м. Бердичів, ставок "Рафзаводу"

Рекреаційна зона, смт. Лугини, вул.Армійська, р. Жерев

Рекреаційна зона, м. Коростишів, район парку, р. Тетерів

Рекреаційна зона, м. Радомишль, р. Тетерів

Рекреаційна зона "Заріччя" м. Баранівка, р. Случ

Рекреаційна зона, с. Підлуби, р. Уборть

Рекреаційна зона, смт. Ємільчине, р. Уборть

Закарпатська область

Пляж "Берегкочік", с. В.Береги, штучна водойма

Річка Синявка в межах населеного пункту, м.Іршава , р. Синявка

Річка Іршавка в межах населеного пункту, с. Заріччя Іршавський район, р. Іршавка

Вул. Окружна, м. Мукачеве, р. Латориця

Парк Перемоги, м. Мукачеве, р. Латориця

Вул. Валенберга, м. Мукачеве, р. Латориця

Район монастіря, м. Мукачеве, р. Латориця

Місце для купання "Залив", м. Перечин, р. Уж

Місце для купання "Дичка", с. Ворочеве Перечинського району, р. Уж

Урочище "Серцьова", смт. В.Березний, р. Уж

Територія населеного пункту вул. Борканюка, смт. В.Березний, р. Уж

Запорізька область

Громадський пляж "Центральний", м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, р-н бул. Шевченко, р. Дніпро

Громадський пляж "Правий берег", м. Запоріжжя, Ленінський район, р. Дніпро

Міський пляж "Сонячний", м.Енергодар, р.Дніпро

Київська область

Рекреаційна зона, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, ставок

Рекреаційна зона, м. Ірпінь, вул.ІІ лінія, р.Ірпінь

Озеро Олесницьке, м. Бориспіль, оз.Олесницьке

Озеро УМБ-17, м. Бориспіль

Озеро мікрорайону "Нестерівка", м. Бориспіль, оз.Нестерівка

Озеро "Княжицьке" м. Бориспіль оз. Княжицьке

Річка Павлівка, с. Кийлів Бориспільський район

Рекреаційна зона, м. Фастів, річка Унава

Пляж "Центральний", м.Біла Церква, р.Рось

Пляж Обухівської міської ради, с. Таценки, р. Стугна

Міський пляж МР, м. Українка, р. Дніпро

Міський пляж вул. Вишнева, м. Українка, р. Стугна

Рекреаційна зона місця масового відпочинку, м. Тетіїв, р. Роська (з 2-х 1 не відповідає)

Рекреаційна зона, м. Васильків, р. Стугна

Рекреаційна зона, смт. Гребінки, р. Протока

Київ

Пляж "Дитячий", Гідропарк - на острові Передмістна слобідка, Дніпровський р-н, р. Дніпро

Пляж "Передмістна слобідка", Гідропарк - на острові Передмістна слобідка, Дніпровський р-н, р. Дніпро

Пляж "Золотий", Гідропарк - на острові Передмістна слобідка, Дніпровський р-н, р. Дніпро

Пляж "Венеція", Гідропарк - на острові Долобецький, Дніпровський р-н, р. Дніпро

Пляж "Молодіжний", Гідропарк - на острові Долобецький, Дніпровський р-н, р. Дніпро

Пляж "Центральний", Гідропарк - на острові Труханів, Дніпровський р-н, р. Дніпро

Пляж "Веселка", Дніпровський р-н, р. Дніпро

Пляж "Райдуга", ж/м "Березняки", Дніпровський р-н, оз. Райдуга

Пляж "Тельбін", ж/м "Березняки", Дніпровський р-н, оз. Тельбін

Пляж "Черторой", Деснянський р-н - ПКіВ Дружби народів, озеро "Чорторий", р. Дніпро

Пляж "Вербний", Оболонський р-н, оз. Вербне

Пляж "Пуща-Водиця" 5-7 лінія, Оболонський р-н, ставок на р. Горенка

Пляж "Галерний", Голосіїївський р-н, р. Дніпро

Кіровоградська область

Міський пляж на р. Інгулець в районі парку ім. Т.Г. Шевченка, м.Олександрія, р.Інгулець

Пляж "Перемозький", мікрорайон Перемога, м.Олександрія, ставок

Місце масового відпочинку та купання, район 8-ої школи, м.Олександрія, р.Березівка

Місце масового відпочинку та купання, с.Звенигородка, р.Інгулець

Місце відпочинку та купання в районі Войнівського водосховища, с.Войнівка Олександрійський район, р.Інгулець

Місце відпочинку та купання "Андрюшкин яр", м.Світловодськ, Кременчуцьке водосховище

Місце відпочинку та купання "Власівський", смт.Власівка Світловодської міськради, р.Дніпро

Місце купання "Новомиколаївський пляж", м.Кропивницький, р.Інгул

Місце купання та відпочинку, с.Петрово Знам'янський район, Петрівський ставок №1

Місце купання та відпочинку, с.Новомиколаївка Знам'янський район, ставок

Луганська область

Пляж ставка в р-ні ПАТ "Лисичанський склозавод "Пролетарій", вул. Героїв Сталінграду, м.Лисичанськ, ставок

Зона рекреації, р-н човнової станції, м. Лисичанськ, р.Сіверський Донець

Міський пляж, м. Сєвєродонецьк, озеро Паркове

Міський пляж, м. Сєвєродонецьк, озеро Чисте

Пляж бази відпочинку "Клешня", м.Сєвєродонецьк, смт. Сиротино, озеро Клешня

Пляж бази відпочинку "У озера Кривеньке", м.Сєвєродонецьк, смт. Сиротино, озеро Кривеньке

Зона рекреації, водосховище, м. Сватове, водосховище

Зона рекреації, пр. Сніжний, м. Сватове, р. Красна

Зона рекреації, вул. Першотравнева-Набережна, м. Сватове, р. Красна

Зона рекреації,пл. Злагоди, м. Сватове, р. Красна

Зона рекреації с.Бабичеве, Троїцький р-н, с. Бабичеве, водоймище с. Бабичеве

Зона рекреації с. Демино-Олександрівка, Троїцький р-н, с. Демино-Олександрівка, водоймище

Зона рекреації м. Кремінна, м. Кремінна, р. Красна

Міський пляж, м. Старобільськ, вул. Гаршина, р. Айдар

Пляж "Центральний", стм. Новопсков, р. Айдар

Пляж біля ТОВ "Новопсковський санаторій "Перлина", стм. Новопсков, вул.Леніна, 218, р. Айдар

Пляж біля СОК Риб’янцівського СК філії "Агрогаз", ПАТ "Укртрансгаз"

Новопсковський р-н, с.Рибянцеве, р. Айдар

Зона рекреації, смт. Біловодськ Біловодський р-н, р. Деркул

Львівська область

Озеро "Молодіжне", парк "Здоров’я", м. Золочів

Миколаївська область

Пляж "Стрілка", м. Миколаїв, у парку "Перемога", р. Інгул

Пляж "Чайка", м. Миколаїв, Дніпро-Бугський лиман

Рекреаційна зона "Намив", м. Миколаїв, Дніпро-Бугський лиман

Пляж Коблево-Рибаківській зоні (Коблево-лиман-море), Коблево-Рибаківка, Березанський район, Чорне море

Пляж "Прибій", м. Миколаїв

Полтавська область

Пляж Київського р-ну, м. Полтава, р. Ворскла

Пляж Подільського р-ну, м. Полтава, р. Ворскла

Приватний пляж "Плесо", м. Полтава, р. Ворскла

Пляж Шевченківського р-ну, м. Полтава, р. Ворскла

Зона відпочинку "затока Барбара", м. Горішні Плавні, р. Дніпро

Центральний міський пляж, м.Кременчук, р. Дніпро

Пляж парку Воїнів Інтернаціоналістів, м.Кременчук, р.Сухий Кагамлик

Селищний пляж, смт. Білики, р. Ворскла

Пляж ДЗОВ "Ромашка", смт.Білики, р. Ворскла

Рівненська область

Пляж на вул.Заводська, м.Здолбунів

Місце масового відпочинку "Гідропарк", м.Здолбунів

Пляж на вул. Старомильська, м.Здолбунів, р. Устя (Старомильське водосховище)

Пляж ТзОВ "Обароівінвест", с.Обарів Рівненський р-н

Міський пляж, м.Дубровиця, р. Горинь

Міський пляж, м.Рівне, оз. Б. Кут

Прибережна смуга озера (пляж відсутній), с.Воронки

Прибережна смуга (пляж відсутній), смт. Володимирець, басейн (штучний став)

Район Водоймище, смт. Гоща, водоймище

Місце масового відпочинку, м. Дубно, Річка Іква

р. Замчисько, м. Костопіль

Пляж м.Радивилова, штучний ставок

Річка Слонівка

Харківська область

Дитячий пляж, м. Балаклія, р. Балаклійка

Міський пляж, м. Балаклія, р. Ляхівка

ПЗОВ "Олімпія", м. Балаклія, р. Ляхівка

Міський пляж, м. Красноград, р. Берестова

Назва відсутня, с. Попівка Красноградський район, ставок

"Петренківське", м. Харків, Петренківське водоймище

Хмельницька область

Міський пляж м. Староконстянтинів, місце злиття річок Случ та Ікопоть

Черкаська область

Пляж "Пушкінський, м.Черкаси, р. Дніпро

Пляж "Смілянський" , м.Черкаси, р. Дніпро

Чернігівська область

Місце відпочинку біля пішохідного мосту, м. Чернігів, р. Десна

Місце відпочинку ур. Ялівщина, м. Чернігів, р. Стрижень

Нагадаємо, минулого тижня у МОЗ повідомили, що за результатми досліджень 36 проб води з морських пляжів не відповідають нормам.