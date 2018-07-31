Вода на 164 пляжах України містить кишкову паличку, - МОЗ

Новини Суспільство 31.07.2018 - 21:25
Ілюстративне фото (Pixabey)
Ілюстративне фото (Pixabey)

У Києві 13 забруднених пляжів

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило перелік зі 164 пляжів, у воді яких виявлено мікробне забруднення (лактопозитивні кишкові палички). Про це йдеться у повідомленні прес-служби міністерства.

Зазначається, що забруднення виявлено за результатами дослідження води протягом 19-26 липня. Йдеться про річки, озера, ставки та водойми морського узбережжя.

Вінницька область

  • Пляж "Хімік", м. Вінниця, р. Південний Буг
  • Пляж "Гонти" , м. Вінниця, р. Південний Буг
  • Пляж "Центральний", м. Вінниця, р. Південний Буг
  • Рекреаційна зона "Вишенське озеро", м. Вінниця, відкрита водойма
  • Рекреаційна зона м. Бершадь, р. Дохно
  • Рекреаційна зона м. Бершадь р. Берладинка
  • Рекреаційна зона місце відпочинку м. Іллінці р. Соб
  • Рекреаційна зона "Вареник", м. Гайсин, р. Соб
  • Рекреаційна зона смт. Копайгород, Барський район, р. Немія
  • Рекреаційна зона смт. Браїлів - завод, смт. Браїлів  Жмеринський район, р. Рів
  • Рекреаційна зона парку відпочинку ім.Т.Шевченка, м. Хмільник, р. П. Буг
  • Рекреаційна зона біля рятувального посту КП "Хмільниккомунсервіс", м. Хмільник, р. П. Буг
  • Рекреаційна зона, м. Іллінці , р. Соб

Волинська область

  • Міський пляж, м. Ковель, р. Турія
  • Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), м. Ковель, р. Турія, водосховище
  • Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), смт Локачі , ставок
  • Пляж с. Соловичі, оз. Велимче

Дніпропетровська область

  • КЗК "Парк  культури та відпочинку  ім Т. Г. Шевченко", о. Монастирський, м. Дніпро, Жовтневий район, р. Дніпро
  • КЗК "Парк культури  та відпочинку Придніпровський", м. Дніпро, Самарський район, р. Дніпро
  • Пляж в парку ім. Ф. Мершавцева, м. Кривий Ріг, Центрально-міський район, р.Інгулець
  • Пляж на ставку на території ж/м ПАТ "Південний ГЗК", м. Кривий Ріг, Інгулецький район
  • Пляж на ставку по вул. Маршака, м. Кривий Ріг, Тернівський район, ставок
  • Правобережна зона відпочинку в районі  вул. Набережна,10 (у районі річкового порту), м. Кам'янське, р. Дніпро
  • Пляж міський у парку відпочинку ім. 1 Травня, м. Павлоград, р. Вовча
  • Пляж КП "Житловик" по вул. Набережна, м. Верхньодніпровськ, Дніпродзержинське водосховище
  • Пляж КП "Дніпровець" по вул. Горького, смт. Дніпровське, Дніпродзержинське водосховище
  • Дитячий пляж КП ККП по вул.Паланочна, 20, м. Новомосковськ, р.Самара
  • Зона відпочинку, м. Підгороднє, р.Кільчень

Донецька область

  • Міський пляж "Лівобережнмй", м.Маріуполь, Азовське море
  • Міський пляж "Центральний", м.Маріуполь, Азовське море
  • Пляж громадський, смт. Ялта Ялтинської селищної ради, Азовське море
  • Пляж громадський с. Юріївка , Азовське море
  • Пляж громадський Урзуфської сільської ради, с.Урзуф, Азовське море
  • Пляж громадський Мелекінської сільської  ради, с.Мелекіне, Азовське море

Житомирська область

  • Міський пляж, м.Коростень, р.Уж
  • Міський пляж по вул.Богуна, м.Новоград-Волинський, р.Случ
  • Рекреаційна зона, м. Житомир (р-н Польова), водойма на місці колишнього кар’єру
  • Рекреаційна зона "Провалка" по 3-му провулку Чехова, м. Новоград-Волинський, р. Смолка
  • Рекреаційна зона, м. Новоград-Волинський, вул. Гетьмана Сагайдачного, місце злиття р. Смолки з р. Случ
  • Рекреаційна зона, м. Коростень, вул. Грушевського, р. Уж
  • Рекреаційна зона, м. Коростень, вул. Древлянська, р. Уж
  • Рекреаційна зона точка № 3(підвісний міст), м. Андрушівка, р. Гуйва
  • Рекреаційна зона точка 3 (міст, смт. Ружин, р. Роставиця
  • Рекреаційна зона, с. Квітневе, р. Унава
  • Рекреаційна зона, с. Мирославка, Бердичівський район, р. Гнилоп’ять
  • Рекреаційна зона, с. Скраглівка, Бердичівський район, ставок
  • Рекреаційна зона, м. Бердичів, ставок "Шандора"
  • Рекреаційна зона, м. Бердичів, ставок "Рафзаводу"
  • Рекреаційна зона, смт. Лугини, вул.Армійська, р. Жерев
  • Рекреаційна зона,  м. Коростишів, район парку, р. Тетерів
  • Рекреаційна зона, м. Радомишль, р. Тетерів
  • Рекреаційна зона "Заріччя" м. Баранівка, р. Случ
  • Рекреаційна зона, с. Підлуби, р. Уборть
  • Рекреаційна зона, смт. Ємільчине, р. Уборть

Закарпатська область

  • Пляж "Берегкочік", с. В.Береги, штучна водойма
  • Річка Синявка в межах населеного пункту, м.Іршава , р. Синявка
  • Річка Іршавка в межах населеного пункту, с. Заріччя  Іршавський район, р. Іршавка
  • Вул. Окружна, м. Мукачеве, р. Латориця
  • Парк Перемоги, м. Мукачеве, р. Латориця
  • Вул. Валенберга, м. Мукачеве, р. Латориця
  • Район монастіря, м. Мукачеве, р. Латориця
  • Місце для купання "Залив", м. Перечин, р. Уж
  • Місце для купання "Дичка",  с. Ворочеве Перечинського району, р. Уж
  • Урочище "Серцьова", смт. В.Березний, р. Уж
  • Територія населеного пункту вул. Борканюка, смт. В.Березний, р. Уж

Запорізька область

  • Громадський пляж "Центральний", м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, р-н бул. Шевченко, р. Дніпро
  • Громадський пляж "Правий берег", м. Запоріжжя, Ленінський район, р. Дніпро
  • Міський пляж "Сонячний", м.Енергодар, р.Дніпро

Київська область

  • Рекреаційна зона, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, ставок
  • Рекреаційна зона, м. Ірпінь, вул.ІІ лінія, р.Ірпінь
  • Озеро Олесницьке, м. Бориспіль, оз.Олесницьке
  • Озеро УМБ-17,  м. Бориспіль
  • Озеро мікрорайону "Нестерівка", м. Бориспіль, оз.Нестерівка
  • Озеро "Княжицьке" м. Бориспіль оз. Княжицьке
  • Річка Павлівка, с. Кийлів Бориспільський район
  • Рекреаційна зона,  м. Фастів, річка Унава
  • Пляж "Центральний", м.Біла Церква, р.Рось
  • Пляж Обухівської міської ради, с. Таценки, р. Стугна
  • Міський пляж МР, м. Українка, р. Дніпро
  • Міський пляж вул. Вишнева, м. Українка, р. Стугна
  • Рекреаційна зона місця масового відпочинку, м. Тетіїв, р. Роська (з 2-х 1 не відповідає)
  • Рекреаційна зона, м. Васильків, р. Стугна
  • Рекреаційна зона, смт. Гребінки, р. Протока

Київ

  • Пляж "Дитячий", Гідропарк - на острові Передмістна слобідка, Дніпровський р-н, р. Дніпро
  • Пляж "Передмістна слобідка", Гідропарк - на острові Передмістна слобідка, Дніпровський р-н, р. Дніпро
  • Пляж "Золотий", Гідропарк - на острові Передмістна слобідка, Дніпровський р-н, р. Дніпро
  • Пляж "Венеція", Гідропарк - на острові Долобецький, Дніпровський р-н, р. Дніпро
  • Пляж "Молодіжний", Гідропарк - на острові Долобецький, Дніпровський р-н, р. Дніпро
  • Пляж "Центральний", Гідропарк - на острові Труханів, Дніпровський р-н, р. Дніпро
  • Пляж "Веселка", Дніпровський р-н, р. Дніпро
  • Пляж "Райдуга", ж/м "Березняки", Дніпровський р-н, оз. Райдуга
  • Пляж "Тельбін", ж/м "Березняки", Дніпровський р-н, оз. Тельбін
  • Пляж "Черторой", Деснянський р-н - ПКіВ Дружби народів, озеро "Чорторий", р. Дніпро
  • Пляж "Вербний", Оболонський р-н, оз. Вербне
  • Пляж "Пуща-Водиця" 5-7  лінія, Оболонський р-н, ставок на р. Горенка
  • Пляж "Галерний", Голосіїївський р-н, р. Дніпро

Кіровоградська область

  • Міський пляж на р. Інгулець в районі парку ім. Т.Г. Шевченка, м.Олександрія, р.Інгулець
  • Пляж "Перемозький", мікрорайон Перемога, м.Олександрія, ставок
  • Місце масового відпочинку та купання, район 8-ої школи, м.Олександрія, р.Березівка
  • Місце масового відпочинку та купання, с.Звенигородка, р.Інгулець
  • Місце відпочинку та купання в районі Войнівського водосховища, с.Войнівка Олександрійський район, р.Інгулець
  • Місце відпочинку та купання "Андрюшкин яр", м.Світловодськ, Кременчуцьке водосховище
  • Місце відпочинку та купання "Власівський", смт.Власівка Світловодської міськради, р.Дніпро
  • Місце купання "Новомиколаївський пляж", м.Кропивницький, р.Інгул
  • Місце купання та відпочинку, с.Петрово Знам'янський район, Петрівський ставок №1
  • Місце купання та відпочинку, с.Новомиколаївка Знам'янський район, ставок

Луганська область

  • Пляж ставка в р-ні ПАТ "Лисичанський склозавод "Пролетарій", вул. Героїв Сталінграду, м.Лисичанськ, ставок
  • Зона рекреації, р-н човнової станції, м. Лисичанськ, р.Сіверський Донець
  • Міський пляж, м. Сєвєродонецьк, озеро Паркове
  • Міський пляж, м. Сєвєродонецьк, озеро Чисте
  • Пляж бази відпочинку "Клешня", м.Сєвєродонецьк, смт. Сиротино, озеро Клешня
  • Пляж бази відпочинку "У озера Кривеньке", м.Сєвєродонецьк, смт. Сиротино, озеро Кривеньке
  • Зона рекреації,  водосховище, м. Сватове, водосховище
  • Зона рекреації, пр. Сніжний, м. Сватове, р. Красна
  • Зона рекреації, вул. Першотравнева-Набережна, м. Сватове, р. Красна
  • Зона рекреації,пл. Злагоди, м. Сватове, р. Красна
  • Зона рекреації с.Бабичеве, Троїцький р-н, с. Бабичеве, водоймище с. Бабичеве
  • Зона рекреації с. Демино-Олександрівка, Троїцький р-н, с. Демино-Олександрівка, водоймище
  • Зона рекреації м. Кремінна, м. Кремінна, р. Красна
  • Міський пляж, м. Старобільськ, вул. Гаршина, р. Айдар
  • Пляж "Центральний", стм. Новопсков, р. Айдар
  • Пляж біля ТОВ "Новопсковський санаторій "Перлина", стм. Новопсков, вул.Леніна, 218, р. Айдар
  • Пляж біля СОК Риб’янцівського СК філії "Агрогаз", ПАТ "Укртрансгаз"
  • Новопсковський р-н, с.Рибянцеве, р. Айдар
  • Зона рекреації, смт. Біловодськ Біловодський р-н, р. Деркул

Львівська область

  • Озеро "Молодіжне", парк "Здоров’я", м. Золочів
  • Миколаївська область
  • Пляж "Стрілка", м. Миколаїв, у парку "Перемога", р. Інгул
  • Пляж "Чайка", м. Миколаїв, Дніпро-Бугський лиман
  • Рекреаційна зона "Намив", м. Миколаїв, Дніпро-Бугський лиман
  • Пляж Коблево-Рибаківській зоні (Коблево-лиман-море), Коблево-Рибаківка, Березанський район, Чорне море
  • Пляж "Прибій", м. Миколаїв

Полтавська область

  • Пляж Київського р-ну, м. Полтава, р. Ворскла
  • Пляж Подільського р-ну, м. Полтава, р. Ворскла
  • Приватний пляж "Плесо", м. Полтава, р. Ворскла
  • Пляж Шевченківського р-ну, м. Полтава, р. Ворскла
  • Зона  відпочинку "затока Барбара", м. Горішні Плавні, р. Дніпро
  • Центральний міський пляж, м.Кременчук, р. Дніпро
  • Пляж парку Воїнів Інтернаціоналістів, м.Кременчук, р.Сухий Кагамлик
  • Селищний пляж, смт. Білики, р. Ворскла
  • Пляж ДЗОВ "Ромашка", смт.Білики, р. Ворскла

Рівненська область

  • Пляж  на вул.Заводська, м.Здолбунів
  • Місце масового відпочинку "Гідропарк", м.Здолбунів
  • Пляж на вул. Старомильська, м.Здолбунів, р. Устя (Старомильське водосховище)
  • Пляж ТзОВ "Обароівінвест", с.Обарів Рівненський р-н
  • Міський пляж, м.Дубровиця, р. Горинь
  • Міський пляж, м.Рівне, оз. Б. Кут
  • Прибережна смуга озера (пляж відсутній), с.Воронки
  • Прибережна смуга (пляж відсутній), смт. Володимирець, басейн (штучний став)
  • Район Водоймище, смт. Гоща, водоймище
  • Місце масового відпочинку, м. Дубно, Річка Іква
  • р. Замчисько, м. Костопіль
  • Пляж м.Радивилова, штучний ставок
  • Річка Слонівка

Харківська область

  • Дитячий пляж, м. Балаклія, р. Балаклійка
  • Міський пляж, м. Балаклія, р. Ляхівка
  • ПЗОВ "Олімпія", м. Балаклія, р. Ляхівка
  • Міський пляж, м. Красноград, р. Берестова
  • Назва відсутня, с. Попівка Красноградський район, ставок
  • "Петренківське", м. Харків, Петренківське водоймище

Хмельницька область

  • Міський пляж м. Староконстянтинів, місце злиття річок Случ та Ікопоть

Черкаська область

  • Пляж "Пушкінський, м.Черкаси, р. Дніпро
  • Пляж "Смілянський" , м.Черкаси, р. Дніпро

Чернігівська область

  • Місце відпочинку біля пішохідного мосту, м. Чернігів, р. Десна
  • Місце відпочинку ур. Ялівщина, м. Чернігів, р. Стрижень

Нагадаємо, минулого тижня у МОЗ повідомили, що за результатми досліджень 36 проб води з морських пляжів не відповідають нормам.

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Теги:  вода,  пляж,  загрязнение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС