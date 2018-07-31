Вода на 164 пляжах України містить кишкову паличку, - МОЗ
У Києві 13 забруднених пляжів
Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило перелік зі 164 пляжів, у воді яких виявлено мікробне забруднення (лактопозитивні кишкові палички). Про це йдеться у повідомленні прес-служби міністерства.
Зазначається, що забруднення виявлено за результатами дослідження води протягом 19-26 липня. Йдеться про річки, озера, ставки та водойми морського узбережжя.
Вінницька область
- Пляж "Хімік", м. Вінниця, р. Південний Буг
- Пляж "Гонти" , м. Вінниця, р. Південний Буг
- Пляж "Центральний", м. Вінниця, р. Південний Буг
- Рекреаційна зона "Вишенське озеро", м. Вінниця, відкрита водойма
- Рекреаційна зона м. Бершадь, р. Дохно
- Рекреаційна зона м. Бершадь р. Берладинка
- Рекреаційна зона місце відпочинку м. Іллінці р. Соб
- Рекреаційна зона "Вареник", м. Гайсин, р. Соб
- Рекреаційна зона смт. Копайгород, Барський район, р. Немія
- Рекреаційна зона смт. Браїлів - завод, смт. Браїлів Жмеринський район, р. Рів
- Рекреаційна зона парку відпочинку ім.Т.Шевченка, м. Хмільник, р. П. Буг
- Рекреаційна зона біля рятувального посту КП "Хмільниккомунсервіс", м. Хмільник, р. П. Буг
- Рекреаційна зона, м. Іллінці , р. Соб
Волинська область
- Міський пляж, м. Ковель, р. Турія
- Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), м. Ковель, р. Турія, водосховище
- Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), смт Локачі , ставок
- Пляж с. Соловичі, оз. Велимче
Дніпропетровська область
- КЗК "Парк культури та відпочинку ім Т. Г. Шевченко", о. Монастирський, м. Дніпро, Жовтневий район, р. Дніпро
- КЗК "Парк культури та відпочинку Придніпровський", м. Дніпро, Самарський район, р. Дніпро
- Пляж в парку ім. Ф. Мершавцева, м. Кривий Ріг, Центрально-міський район, р.Інгулець
- Пляж на ставку на території ж/м ПАТ "Південний ГЗК", м. Кривий Ріг, Інгулецький район
- Пляж на ставку по вул. Маршака, м. Кривий Ріг, Тернівський район, ставок
- Правобережна зона відпочинку в районі вул. Набережна,10 (у районі річкового порту), м. Кам'янське, р. Дніпро
- Пляж міський у парку відпочинку ім. 1 Травня, м. Павлоград, р. Вовча
- Пляж КП "Житловик" по вул. Набережна, м. Верхньодніпровськ, Дніпродзержинське водосховище
- Пляж КП "Дніпровець" по вул. Горького, смт. Дніпровське, Дніпродзержинське водосховище
- Дитячий пляж КП ККП по вул.Паланочна, 20, м. Новомосковськ, р.Самара
- Зона відпочинку, м. Підгороднє, р.Кільчень
Донецька область
- Міський пляж "Лівобережнмй", м.Маріуполь, Азовське море
- Міський пляж "Центральний", м.Маріуполь, Азовське море
- Пляж громадський, смт. Ялта Ялтинської селищної ради, Азовське море
- Пляж громадський с. Юріївка , Азовське море
- Пляж громадський Урзуфської сільської ради, с.Урзуф, Азовське море
- Пляж громадський Мелекінської сільської ради, с.Мелекіне, Азовське море
Житомирська область
- Міський пляж, м.Коростень, р.Уж
- Міський пляж по вул.Богуна, м.Новоград-Волинський, р.Случ
- Рекреаційна зона, м. Житомир (р-н Польова), водойма на місці колишнього кар’єру
- Рекреаційна зона "Провалка" по 3-му провулку Чехова, м. Новоград-Волинський, р. Смолка
- Рекреаційна зона, м. Новоград-Волинський, вул. Гетьмана Сагайдачного, місце злиття р. Смолки з р. Случ
- Рекреаційна зона, м. Коростень, вул. Грушевського, р. Уж
- Рекреаційна зона, м. Коростень, вул. Древлянська, р. Уж
- Рекреаційна зона точка № 3(підвісний міст), м. Андрушівка, р. Гуйва
- Рекреаційна зона точка 3 (міст, смт. Ружин, р. Роставиця
- Рекреаційна зона, с. Квітневе, р. Унава
- Рекреаційна зона, с. Мирославка, Бердичівський район, р. Гнилоп’ять
- Рекреаційна зона, с. Скраглівка, Бердичівський район, ставок
- Рекреаційна зона, м. Бердичів, ставок "Шандора"
- Рекреаційна зона, м. Бердичів, ставок "Рафзаводу"
- Рекреаційна зона, смт. Лугини, вул.Армійська, р. Жерев
- Рекреаційна зона, м. Коростишів, район парку, р. Тетерів
- Рекреаційна зона, м. Радомишль, р. Тетерів
- Рекреаційна зона "Заріччя" м. Баранівка, р. Случ
- Рекреаційна зона, с. Підлуби, р. Уборть
- Рекреаційна зона, смт. Ємільчине, р. Уборть
Закарпатська область
- Пляж "Берегкочік", с. В.Береги, штучна водойма
- Річка Синявка в межах населеного пункту, м.Іршава , р. Синявка
- Річка Іршавка в межах населеного пункту, с. Заріччя Іршавський район, р. Іршавка
- Вул. Окружна, м. Мукачеве, р. Латориця
- Парк Перемоги, м. Мукачеве, р. Латориця
- Вул. Валенберга, м. Мукачеве, р. Латориця
- Район монастіря, м. Мукачеве, р. Латориця
- Місце для купання "Залив", м. Перечин, р. Уж
- Місце для купання "Дичка", с. Ворочеве Перечинського району, р. Уж
- Урочище "Серцьова", смт. В.Березний, р. Уж
- Територія населеного пункту вул. Борканюка, смт. В.Березний, р. Уж
Запорізька область
- Громадський пляж "Центральний", м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, р-н бул. Шевченко, р. Дніпро
- Громадський пляж "Правий берег", м. Запоріжжя, Ленінський район, р. Дніпро
- Міський пляж "Сонячний", м.Енергодар, р.Дніпро
Київська область
- Рекреаційна зона, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, ставок
- Рекреаційна зона, м. Ірпінь, вул.ІІ лінія, р.Ірпінь
- Озеро Олесницьке, м. Бориспіль, оз.Олесницьке
- Озеро УМБ-17, м. Бориспіль
- Озеро мікрорайону "Нестерівка", м. Бориспіль, оз.Нестерівка
- Озеро "Княжицьке" м. Бориспіль оз. Княжицьке
- Річка Павлівка, с. Кийлів Бориспільський район
- Рекреаційна зона, м. Фастів, річка Унава
- Пляж "Центральний", м.Біла Церква, р.Рось
- Пляж Обухівської міської ради, с. Таценки, р. Стугна
- Міський пляж МР, м. Українка, р. Дніпро
- Міський пляж вул. Вишнева, м. Українка, р. Стугна
- Рекреаційна зона місця масового відпочинку, м. Тетіїв, р. Роська (з 2-х 1 не відповідає)
- Рекреаційна зона, м. Васильків, р. Стугна
- Рекреаційна зона, смт. Гребінки, р. Протока
Київ
- Пляж "Дитячий", Гідропарк - на острові Передмістна слобідка, Дніпровський р-н, р. Дніпро
- Пляж "Передмістна слобідка", Гідропарк - на острові Передмістна слобідка, Дніпровський р-н, р. Дніпро
- Пляж "Золотий", Гідропарк - на острові Передмістна слобідка, Дніпровський р-н, р. Дніпро
- Пляж "Венеція", Гідропарк - на острові Долобецький, Дніпровський р-н, р. Дніпро
- Пляж "Молодіжний", Гідропарк - на острові Долобецький, Дніпровський р-н, р. Дніпро
- Пляж "Центральний", Гідропарк - на острові Труханів, Дніпровський р-н, р. Дніпро
- Пляж "Веселка", Дніпровський р-н, р. Дніпро
- Пляж "Райдуга", ж/м "Березняки", Дніпровський р-н, оз. Райдуга
- Пляж "Тельбін", ж/м "Березняки", Дніпровський р-н, оз. Тельбін
- Пляж "Черторой", Деснянський р-н - ПКіВ Дружби народів, озеро "Чорторий", р. Дніпро
- Пляж "Вербний", Оболонський р-н, оз. Вербне
- Пляж "Пуща-Водиця" 5-7 лінія, Оболонський р-н, ставок на р. Горенка
- Пляж "Галерний", Голосіїївський р-н, р. Дніпро
Кіровоградська область
- Міський пляж на р. Інгулець в районі парку ім. Т.Г. Шевченка, м.Олександрія, р.Інгулець
- Пляж "Перемозький", мікрорайон Перемога, м.Олександрія, ставок
- Місце масового відпочинку та купання, район 8-ої школи, м.Олександрія, р.Березівка
- Місце масового відпочинку та купання, с.Звенигородка, р.Інгулець
- Місце відпочинку та купання в районі Войнівського водосховища, с.Войнівка Олександрійський район, р.Інгулець
- Місце відпочинку та купання "Андрюшкин яр", м.Світловодськ, Кременчуцьке водосховище
- Місце відпочинку та купання "Власівський", смт.Власівка Світловодської міськради, р.Дніпро
- Місце купання "Новомиколаївський пляж", м.Кропивницький, р.Інгул
- Місце купання та відпочинку, с.Петрово Знам'янський район, Петрівський ставок №1
- Місце купання та відпочинку, с.Новомиколаївка Знам'янський район, ставок
Луганська область
- Пляж ставка в р-ні ПАТ "Лисичанський склозавод "Пролетарій", вул. Героїв Сталінграду, м.Лисичанськ, ставок
- Зона рекреації, р-н човнової станції, м. Лисичанськ, р.Сіверський Донець
- Міський пляж, м. Сєвєродонецьк, озеро Паркове
- Міський пляж, м. Сєвєродонецьк, озеро Чисте
- Пляж бази відпочинку "Клешня", м.Сєвєродонецьк, смт. Сиротино, озеро Клешня
- Пляж бази відпочинку "У озера Кривеньке", м.Сєвєродонецьк, смт. Сиротино, озеро Кривеньке
- Зона рекреації, водосховище, м. Сватове, водосховище
- Зона рекреації, пр. Сніжний, м. Сватове, р. Красна
- Зона рекреації, вул. Першотравнева-Набережна, м. Сватове, р. Красна
- Зона рекреації,пл. Злагоди, м. Сватове, р. Красна
- Зона рекреації с.Бабичеве, Троїцький р-н, с. Бабичеве, водоймище с. Бабичеве
- Зона рекреації с. Демино-Олександрівка, Троїцький р-н, с. Демино-Олександрівка, водоймище
- Зона рекреації м. Кремінна, м. Кремінна, р. Красна
- Міський пляж, м. Старобільськ, вул. Гаршина, р. Айдар
- Пляж "Центральний", стм. Новопсков, р. Айдар
- Пляж біля ТОВ "Новопсковський санаторій "Перлина", стм. Новопсков, вул.Леніна, 218, р. Айдар
- Пляж біля СОК Риб’янцівського СК філії "Агрогаз", ПАТ "Укртрансгаз"
- Новопсковський р-н, с.Рибянцеве, р. Айдар
- Зона рекреації, смт. Біловодськ Біловодський р-н, р. Деркул
Львівська область
- Озеро "Молодіжне", парк "Здоров’я", м. Золочів
- Миколаївська область
- Пляж "Стрілка", м. Миколаїв, у парку "Перемога", р. Інгул
- Пляж "Чайка", м. Миколаїв, Дніпро-Бугський лиман
- Рекреаційна зона "Намив", м. Миколаїв, Дніпро-Бугський лиман
- Пляж Коблево-Рибаківській зоні (Коблево-лиман-море), Коблево-Рибаківка, Березанський район, Чорне море
- Пляж "Прибій", м. Миколаїв
Полтавська область
- Пляж Київського р-ну, м. Полтава, р. Ворскла
- Пляж Подільського р-ну, м. Полтава, р. Ворскла
- Приватний пляж "Плесо", м. Полтава, р. Ворскла
- Пляж Шевченківського р-ну, м. Полтава, р. Ворскла
- Зона відпочинку "затока Барбара", м. Горішні Плавні, р. Дніпро
- Центральний міський пляж, м.Кременчук, р. Дніпро
- Пляж парку Воїнів Інтернаціоналістів, м.Кременчук, р.Сухий Кагамлик
- Селищний пляж, смт. Білики, р. Ворскла
- Пляж ДЗОВ "Ромашка", смт.Білики, р. Ворскла
Рівненська область
- Пляж на вул.Заводська, м.Здолбунів
- Місце масового відпочинку "Гідропарк", м.Здолбунів
- Пляж на вул. Старомильська, м.Здолбунів, р. Устя (Старомильське водосховище)
- Пляж ТзОВ "Обароівінвест", с.Обарів Рівненський р-н
- Міський пляж, м.Дубровиця, р. Горинь
- Міський пляж, м.Рівне, оз. Б. Кут
- Прибережна смуга озера (пляж відсутній), с.Воронки
- Прибережна смуга (пляж відсутній), смт. Володимирець, басейн (штучний став)
- Район Водоймище, смт. Гоща, водоймище
- Місце масового відпочинку, м. Дубно, Річка Іква
- р. Замчисько, м. Костопіль
- Пляж м.Радивилова, штучний ставок
- Річка Слонівка
Харківська область
- Дитячий пляж, м. Балаклія, р. Балаклійка
- Міський пляж, м. Балаклія, р. Ляхівка
- ПЗОВ "Олімпія", м. Балаклія, р. Ляхівка
- Міський пляж, м. Красноград, р. Берестова
- Назва відсутня, с. Попівка Красноградський район, ставок
- "Петренківське", м. Харків, Петренківське водоймище
Хмельницька область
- Міський пляж м. Староконстянтинів, місце злиття річок Случ та Ікопоть
Черкаська область
- Пляж "Пушкінський, м.Черкаси, р. Дніпро
- Пляж "Смілянський" , м.Черкаси, р. Дніпро
Чернігівська область
- Місце відпочинку біля пішохідного мосту, м. Чернігів, р. Десна
- Місце відпочинку ур. Ялівщина, м. Чернігів, р. Стрижень
Нагадаємо, минулого тижня у МОЗ повідомили, що за результатми досліджень 36 проб води з морських пляжів не відповідають нормам.