Вода на 164 пляжах Украины содержит кишечную палочку, - Минздрав

В Киеве 13 загрязненных пляжей

Министерство здравоохранения Украины обнародовало перечень из 164 пляжей, в воде которых выявлено микробное загрязнение (лактопозитивные кишечные палочки). Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что загрязнение выявлено по результатам исследования воды в течение 19-26 июля. Речь идет о реках, озерах, прудах и водоемах морского побережья.

Винницкая область

Пляж "Химик", г. Винница, р. Южный Буг

Пляж "Гонты" , г. Винница, р. Южный Буг

Пляж "Центральный", г. Винница, р. Южный Буг

Рекреационная зона "Вишенское озеро", г. Винница, открытый водоем

Рекреационная зона г. Бершадь, р. Дохно

Рекреационная зона г. Бершадь р. Берладинка

Рекреационная зона, место отдыха м. Ильинцы р. Соб

Рекреационная зона "Вареник", г. Гайсин, р. Соб

Рекреационная зона пгт. Копайгород, Барский район, р. Немия

Рекреационная зона пгт. Бирюлево - завод, пгт. Браилов Жмеринский район, р. Ров

Рекреационная зона парка отдыха им.Т.Шевченко, н. Хмельник, р. Ю. Буг

Рекреационная зона возле спасательного поста КП "Хмельниккомунсервис", г. Хмельник, р. Ю. Буг

Рекреационная зона, г. Ильинцы , р. Соб

Волынская область

Городской пляж, г. Ковель, р. Турия

Рекреационная зона (неорганизованный отдых населения), г. Ковель, р. Турия, водохранилище

Рекреационная зона (неорганизованный отдых населения), пгт Локачи, пруд

Пляж с. Соловичи, ос. Велимче

Днепропетровская область

КЗК "Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко", а. Монастырский, г. Днепр, Октябрьский район, р. Днепр

КЗК "Парк культуры и отдыха" Приднепровский", г. Днепр, Самарский район, р. Днепр

Пляж в парке им. Ф. Мершавцева, г. Кривой Рог, Центрально-городской район, р. Ингулец

Пляж на пруду на территории ж/м ПАО "Южный ГОК", г. Кривой Рог, Ингулецкий район

Пляж на пруду по ул. Маршака, н. Кривой Рог, Терновский район, ставок

Правобережная зона отдыха в районе вул. Набережная,10 (в районе речного порта), м. Каменское, р. Днепр

Пляж городской в парке отдыха им. 1 Мая, г. Павлоград, р. Волчья

Пляж КП "Жилищник" по ул. Набережная, г. Верхнеднепровск, Днепродзержинское водохранилище

Пляж КП "Днепровец" по вул. Горького, пгт. Днепровское, Днепродзержинское водохранилище

Детский пляж КП ККП по вул.Паланочна, 20, г. Новомосковск, р.Самара

Зона отдыха, г. Подгороднее, р.Кильчень

Донецкая область

Городской пляж "Левобережній", г. Мариуполь, Азовское море

Городской пляж "Центральный", г. Мариуполь, Азовское море

Пляж общественный, пгт. Ялта Ялтинского поселкового совета, Азовское море

Пляж общественный с. Юрьевка , Азовское море

Пляж общественный Урзуфского сельского совета, с.Урзуф, Азовское море

Пляж общественный Мелекинського сельского совета, с.Мелекино, Азовское море

Житомирская область

Городской пляж, г.Коростень, р. Уж

Городской пляж по ул.Богуна, г.Новоград-Волынский, р. Случ

Рекреационная зона, г. Житомир (р-н Полевая), водоем на месте бывшего карьера

Рекреационная зона "Провалка" по 3-м провулку Чехова, м. Новоград-Волынский, р. Смолка

Рекреационная зона, г. Новоград-Волынский, ул. Гетмана Сагайдачного, место слияния р. Смолки с р. Случ

Рекреационная зона, г. Коростень, ул. Грушевского, р. Уж

Рекреационная зона, г. Коростень, вул. Древлянская, г. Уж

Рекреационная зона точка № 3 (подвесной мост), г. Андрушевка, р. Гуйва

Рекреационная зона точка 3 (городов, пгт. Ружин, р. Роставица

Рекреационная зона, с. Апрельское, р. Унава

Рекреационная зона, с. Мирославка, Бердичевский район, р. Гнилопять

Рекреационная зона, с. Скрагливка, Бердичевский район, пруд

Рекреационная зона, г. Бердичев, пруд "Шандора"

Рекреационная зона, г. Бердичев, пруд "Рафзаводу"

Рекреационная зона, пгт. Лугины, ул.Армейская, р. Жерев

Рекреационная зона, г. Коростышев, район парка, р. Тетерев

Рекреационная зона, г. Радомышль, г. Тетерев

Рекреационная зона "Заречье" г. Барановка, р. Случ

Рекреационная зона, с. Пидлуби, гр Уборть

Рекреационная зона, пгт. Емильчино, р. Уборть

Закарпатская область

Пляж "Берегкочик", с. В.Берега, искусственный водоем

Река Синявка в пределах населенного пункта, г.Иршава , р. Синявка

Река Иршавка в пределах населенного пункта, с. Заречье Иршавский район, р. Иршавка

Ул. Окружная, г. Мукачево, р. Латорица

Парк Победы, г. Мукачево, р. Латорица

Ул. Валенберга, г. Мукачево, р. Латорица

Район монастыря, г. Мукачево, р. Латорица

Место для купания "Залив", г. Перечин, р. Уж

Место для купания "Дичка", с. Ворочеве Перечинского района, р. Уж

Урочище "Серцьова", пгт. В.Березный, р. Уж

Территория населенного пункта вул. Борканюка, пгт. В.Березный, р. Уж

Запорожская область

Общественный пляж "Центральный", г. Запорожье, Орджоникидзевский район, р-н бул. Шевченко, р. Днепр

Общественный пляж "Правый берег", г. Запорожье, Ленинский район, р. Днепр

Городской пляж "Солнечный", г.Энергодар, р. Днепр

Киевская область

Рекреационная зона, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, пруд

Рекреационная зона, г. Ирпень, ул.II линия, р.Ирпень

Озеро Олесницкое, г. Борисполь, оз.Олесницкое

Озеро УМБ-17, г. Борисполь

Озеро микрорайона "Нестеровка", г. Борисполь, оз.Нестеровка

Озеро "Княжицкое". Борисполь оз. Княжицкое

Река Павловка, с. Кийлов Бориспольский район

Рекреационная зона, г. Фастов, река Унава

Пляж "Центральный", г. Белая Церковь, р.Рось

Пляж Обуховского городского совета, с. Таценки, р. Стугна

Городской пляж МР, г. Украинка, р. Днепр

Городской пляж ул. Вишневая, г. Украинка, р. Стугна

Рекреационная зона места массового отдыха, г. Тетиев, р. Роська (из 2-х 1 не соответствует)

Рекреационная зона, г. Васильков, р. Стугна

Рекреационная зона, пгт. Гребенки, р. Проток

Киев

Пляж "Детский", Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский р-н, р. Днепр

Пляж "Предместная слободка", Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский р-н, р. Днепр

Пляж "Золотой", Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский р-н, р. Днепр

Пляж "Венеция", Гидропарк - на острове Долобецкий, Днепровский р-н, р. Днепр

Пляж "Молодежный", Гидропарк - на острове Долобецкий, Днепровский р-н, р. Днепр

Пляж "Центральный", Гидропарк - на острове Труханов, Днепровский р-н, г. Днепр

Пляж "Радуга", Днепровский р-н, р. Днепр

Пляж "Радуга", ж/м "Березняки", Днепровский р-н, оз. Радуга

Пляж "Тельбин", ж/м "Березняки", Днепровский р-н, оз. Тельбин

Пляж "Черторой", Деснянский р-н - Пкио Дружбы народов, озеро "Черторой", р. Днепр

Пляж "Вербный", Оболонский р-н, оз. Вербное

Пляж "Пуща-Водица" 5-7 линия, Оболонский р-н, пруд на р. Горенка

Пляж "Галерный", Голосеевский р-н, р. Днепр

Кировоградская область

Городской пляж на р. Ингулец в районе парка им. Т.Г. Шевченко, н.Александрия, р.Ингулец

Пляж "Перемозький", микрорайон Победа, г.Александрия, пруд

Место массового отдыха и купания, район 8-ой школы, г.Александрия, р.Березовка

Место массового отдыха и купания, с.Звенигородка, р.Ингулец

Место отдыха и купания в районе Войновского водохранилища, г.Войновка Александрийский район, р.Ингулец

Место отдыха и купания "Андрюшкин яр", г.Светловодск, Кременчугское водохранилище

Место отдыха и купания "Власовский", пгт.Власовка Светловодского горсовета, р.Днепр

Место купания "Новониколаевский пляж", г.Кропивницкий, р.Ингул

Место купания и отдыха, с.Петрово Знаменский район, Петровский пруд №1

Место купания и отдыха, с.Новониколаевка Знаменский район, пруд

Луганская область

Пляж пруда в р-не ПАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий", вул. Героев Сталинграда, м.Лисичанск, пруд

Зона рекреации, р-н лодочной станции, г. Лисичанск, р.Северский Донец

Городской пляж, г. Северодонецк, озеро Парковое

Городской пляж, г. Северодонецк, озеро Чистое

Пляж базы отдыха "Клешня", г.Северодонецк, пгт. Сиротино, озеро Клешня

Пляж базы отдыха "У озера Кривенькое", г.Северодонецк, пгт. Сиротино, озеро Кривенькое

Зона рекреации, водохранилище, г. Сватово, водохранилище

Зона рекреации, пр. Снежный г. Сватово, р. Красная

Зона рекреации, ул. Первомайская-Набережная, г. Сватово, р. Красная

Зона рекреации,пл. Согласия, г. Сватово, р. Красная

Зона рекреации с.Бабичеве, Троицкий р-н, с. Бабичеве, водоем с. Бабичеве

Зона рекреации с. Демино-Александровка, Троицкий р-н, с. Демино-Александровка, водоем

Зона рекреации г. Кременная, г. Кременная, р. Красная

Городской пляж, г. Старобельск, ул. Гаршина, р. Айдар

Пляж "Центральный", пгт. Новопсков, р. Айдар

Пляж у ООО "Новопсковський санаторий "Жемчужина", пгт. Новопсков, ул.Ленина, 218, р. Айдар

Пляж возле СОК Рибенцовского СК филиала "Агрогаз" ПАО "Укртрансгаз"

Новопсковський р-н, с.Рибянцеве, р. Айдар

Зона рекреации, пгт. Беловодск Беловодский р-н, р. Деркул

Львовская область

Озеро "Молодежное", парк "Здоровье", г. Золочев

Николаевская область

Пляж "Стрелка", г. Николаев, в парке "Победа", р. Ингул

Пляж "Чайка", г. Николаев, Днепро-Бугский лиман

Рекреационная зона "Намыв", г. Николаев, Днепро-Бугский лиман

Пляж Коблево-Рыбаковской зоне (Коблево-лиман-море), Коблево-Рыбаковка, Березанский район, Черное море

Пляж "Прибой", г. Николаев

Полтавская область

Пляж Киевского р-не, г. Полтава, р. Ворскла

Пляж Подольского р-на, г. Полтава, р. Ворскла

Частный пляж "Плесо", г. Полтава, р. Ворскла

Пляж Шевченковского р-ну, г. Полтава, р. Ворскла

Зона отдыха "залив Барбара", г. Верхние Плавные, р. Днепр

Центральный городской пляж, г.Кременчуг, р. Днепр

Пляж парка Воинов Интернационалистов, г.Кременчуг, р.Сухой Кагамлык

Поселковый пляж, пгт. Белики, р. Ворскла

Пляж ДУОО "Ромашка", пгт. Белики, р. Ворскла

Ровенская область

Пляж на ул.Заводская, г.Здолбунов

Место массового отдыха "Гидропарк", г.Здолбунов

Пляж на вул. Старомильська, м.Здолбунов, р. Устье (Старомильское водохранилище)

Пляж Ооо "Обаротвинвест", с.Обаров Ровенский р-н

Городской пляж, г.Дубровица, р. Горынь

Городской пляж, г.Ровно, оз. Б. Кут

Прибрежная полоса озера (пляж отсутствует), с.Воронки

Прибрежная полоса (пляж отсутствует), пгт. Владимирец, бассейн (искусственный пруд)

Район Водоем, пгт. Гоща, водоем

Место массового отдыха, г. Дубно, Река Иква

р. Замчиско, г. Костополь

Пляж г.Радивилова, искусственный пруд

Река Слоновка

Харьковская область

Детский пляж, г. Балаклея, р. Балаклейка

Городской пляж, г. Балаклея, р. Ляховка ежегодно

ЗУОО "Олимпия", г. Балаклея, р. Ляховка ежегодно

Городской пляж, г. Красноград, р. Берестова

Название отсутствует, с. Поповка Красноградский район, пруд

"Петренковское", г. Харьков, Петренковский водоем

Хмельницкая область

Городской пляж г. Староконстантинов, место слияния рек Случь и Икопоть

Черкасская область

Пляж "Пушкинский, г.Черкассы, р. Днепр

Пляж "Смелянский" , г.Черкассы, р. Днепр

Черниговская область

Место отдыха возле пешеходного моста, г. Чернигов, р. Десна

Место отдыха ур. Яловщина, г. Чернигов, р. Стержень

Напомним, на прошлой неделе в Минздраве сообщили, что по результатам исследований 36 проб воды из морских пляжей не соответствуют нормам.