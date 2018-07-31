Вода на 164 пляжах Украины содержит кишечную палочку, - Минздрав

Новости Общество 31.07.2018 - 21:25
Иллюстративное фото (Pixabey)
Иллюстративное фото (Pixabey)

В Киеве 13 загрязненных пляжей

Министерство здравоохранения Украины обнародовало перечень из 164 пляжей, в воде которых выявлено микробное загрязнение (лактопозитивные кишечные палочки). Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что загрязнение выявлено по результатам исследования воды в течение 19-26 июля. Речь идет о реках, озерах, прудах и водоемах морского побережья.

Винницкая область

  • Пляж "Химик", г. Винница, р. Южный Буг
  • Пляж "Гонты" , г. Винница, р. Южный Буг
  • Пляж "Центральный", г. Винница, р. Южный Буг
  • Рекреационная зона "Вишенское озеро", г. Винница, открытый водоем
  • Рекреационная зона г. Бершадь, р. Дохно
  • Рекреационная зона г. Бершадь р. Берладинка
  • Рекреационная зона, место отдыха м. Ильинцы р. Соб
  • Рекреационная зона "Вареник", г. Гайсин, р. Соб
  • Рекреационная зона пгт. Копайгород, Барский район, р. Немия
  • Рекреационная зона пгт. Бирюлево - завод, пгт. Браилов Жмеринский район, р. Ров
  • Рекреационная зона парка отдыха им.Т.Шевченко, н. Хмельник, р. Ю. Буг
  • Рекреационная зона возле спасательного поста КП "Хмельниккомунсервис", г. Хмельник, р. Ю. Буг
  • Рекреационная зона, г. Ильинцы , р. Соб

Волынская область

  • Городской пляж, г. Ковель, р. Турия
  • Рекреационная зона (неорганизованный отдых населения), г. Ковель, р. Турия, водохранилище
  • Рекреационная зона (неорганизованный отдых населения), пгт Локачи, пруд
  • Пляж с. Соловичи, ос. Велимче

Днепропетровская область

  • КЗК "Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко", а. Монастырский, г. Днепр, Октябрьский район, р. Днепр
  • КЗК "Парк культуры и отдыха" Приднепровский", г. Днепр, Самарский район, р. Днепр
  • Пляж в парке им. Ф. Мершавцева, г. Кривой Рог, Центрально-городской район, р. Ингулец
  • Пляж на пруду на территории ж/м ПАО "Южный ГОК", г. Кривой Рог, Ингулецкий район
  • Пляж на пруду по ул. Маршака, н. Кривой Рог, Терновский район, ставок
  • Правобережная зона отдыха в районе вул. Набережная,10 (в районе речного порта), м. Каменское, р. Днепр
  • Пляж городской в парке отдыха им. 1 Мая, г. Павлоград, р. Волчья
  • Пляж КП "Жилищник" по ул. Набережная, г. Верхнеднепровск, Днепродзержинское водохранилище
  • Пляж КП "Днепровец" по вул. Горького, пгт. Днепровское, Днепродзержинское водохранилище
  • Детский пляж КП ККП по вул.Паланочна, 20, г. Новомосковск, р.Самара
  • Зона отдыха, г. Подгороднее, р.Кильчень

Донецкая область

  • Городской пляж "Левобережній", г. Мариуполь, Азовское море
  • Городской пляж "Центральный", г. Мариуполь, Азовское море
  • Пляж общественный, пгт. Ялта Ялтинского поселкового совета, Азовское море
  • Пляж общественный с. Юрьевка , Азовское море
  • Пляж общественный Урзуфского сельского совета, с.Урзуф, Азовское море
  • Пляж общественный Мелекинського сельского совета, с.Мелекино, Азовское море

Житомирская область

  • Городской пляж, г.Коростень, р. Уж
  • Городской пляж по ул.Богуна, г.Новоград-Волынский, р. Случ
  • Рекреационная зона, г. Житомир (р-н Полевая), водоем на месте бывшего карьера
  • Рекреационная зона "Провалка" по 3-м провулку Чехова, м. Новоград-Волынский, р. Смолка
  • Рекреационная зона, г. Новоград-Волынский, ул. Гетмана Сагайдачного, место слияния р. Смолки с р. Случ
  • Рекреационная зона, г. Коростень, ул. Грушевского, р. Уж
  • Рекреационная зона, г. Коростень, вул. Древлянская, г. Уж
  • Рекреационная зона точка № 3 (подвесной мост), г. Андрушевка, р. Гуйва
  • Рекреационная зона точка 3 (городов, пгт. Ружин, р. Роставица
  • Рекреационная зона, с. Апрельское, р. Унава
  • Рекреационная зона, с. Мирославка, Бердичевский район, р. Гнилопять
  • Рекреационная зона, с. Скрагливка, Бердичевский район, пруд
  • Рекреационная зона, г. Бердичев, пруд "Шандора"
  • Рекреационная зона, г. Бердичев, пруд "Рафзаводу"
  • Рекреационная зона, пгт. Лугины, ул.Армейская, р. Жерев
  • Рекреационная зона, г. Коростышев, район парка, р. Тетерев
  • Рекреационная зона, г. Радомышль, г. Тетерев
  • Рекреационная зона "Заречье" г. Барановка, р. Случ
  • Рекреационная зона, с. Пидлуби, гр Уборть
  • Рекреационная зона, пгт. Емильчино, р. Уборть

Закарпатская область

  • Пляж "Берегкочик", с. В.Берега, искусственный водоем
  • Река Синявка в пределах населенного пункта, г.Иршава , р. Синявка
  • Река Иршавка в пределах населенного пункта, с. Заречье Иршавский район, р. Иршавка
  • Ул. Окружная, г. Мукачево, р. Латорица
  • Парк Победы, г. Мукачево, р. Латорица
  • Ул. Валенберга, г. Мукачево, р. Латорица
  • Район монастыря, г. Мукачево, р. Латорица
  • Место для купания "Залив", г. Перечин, р. Уж
  • Место для купания "Дичка", с. Ворочеве Перечинского района, р. Уж
  • Урочище "Серцьова", пгт. В.Березный, р. Уж
  • Территория населенного пункта вул. Борканюка, пгт. В.Березный, р. Уж

Запорожская область

  • Общественный пляж "Центральный", г. Запорожье, Орджоникидзевский район, р-н бул. Шевченко, р. Днепр
  • Общественный пляж "Правый берег", г. Запорожье, Ленинский район, р. Днепр
  • Городской пляж "Солнечный", г.Энергодар, р. Днепр

Киевская область

  • Рекреационная зона, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, пруд
  • Рекреационная зона, г. Ирпень, ул.II линия, р.Ирпень
  • Озеро Олесницкое, г. Борисполь, оз.Олесницкое
  • Озеро УМБ-17, г. Борисполь
  • Озеро микрорайона "Нестеровка", г. Борисполь, оз.Нестеровка
  • Озеро "Княжицкое". Борисполь оз. Княжицкое
  • Река Павловка, с. Кийлов Бориспольский район
  • Рекреационная зона, г. Фастов, река Унава
  • Пляж "Центральный", г. Белая Церковь, р.Рось
  • Пляж Обуховского городского совета, с. Таценки, р. Стугна
  • Городской пляж МР, г. Украинка, р. Днепр
  • Городской пляж ул. Вишневая, г. Украинка, р. Стугна
  • Рекреационная зона места массового отдыха, г. Тетиев, р. Роська (из 2-х 1 не соответствует)
  • Рекреационная зона, г. Васильков, р. Стугна
  • Рекреационная зона, пгт. Гребенки, р. Проток

Киев

  • Пляж "Детский", Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский р-н, р. Днепр
  • Пляж "Предместная слободка", Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский р-н, р. Днепр
  • Пляж "Золотой", Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский р-н, р. Днепр
  • Пляж "Венеция", Гидропарк - на острове Долобецкий, Днепровский р-н, р. Днепр
  • Пляж "Молодежный", Гидропарк - на острове Долобецкий, Днепровский р-н, р. Днепр
  • Пляж "Центральный", Гидропарк - на острове Труханов, Днепровский р-н, г. Днепр
  • Пляж "Радуга", Днепровский р-н, р. Днепр
  • Пляж "Радуга", ж/м "Березняки", Днепровский р-н, оз. Радуга
  • Пляж "Тельбин", ж/м "Березняки", Днепровский р-н, оз. Тельбин
  • Пляж "Черторой", Деснянский р-н - Пкио Дружбы народов, озеро "Черторой", р. Днепр
  • Пляж "Вербный", Оболонский р-н, оз. Вербное
  • Пляж "Пуща-Водица" 5-7 линия, Оболонский р-н, пруд на р. Горенка
  • Пляж "Галерный", Голосеевский р-н, р. Днепр

Кировоградская область

  • Городской пляж на р. Ингулец в районе парка им. Т.Г. Шевченко, н.Александрия, р.Ингулец
  • Пляж "Перемозький", микрорайон Победа, г.Александрия, пруд
  • Место массового отдыха и купания, район 8-ой школы, г.Александрия, р.Березовка
  • Место массового отдыха и купания, с.Звенигородка, р.Ингулец
  • Место отдыха и купания в районе Войновского водохранилища, г.Войновка Александрийский район, р.Ингулец
  • Место отдыха и купания "Андрюшкин яр", г.Светловодск, Кременчугское водохранилище
  • Место отдыха и купания "Власовский", пгт.Власовка Светловодского горсовета, р.Днепр
  • Место купания "Новониколаевский пляж", г.Кропивницкий, р.Ингул
  • Место купания и отдыха, с.Петрово Знаменский район, Петровский пруд №1
  • Место купания и отдыха, с.Новониколаевка Знаменский район, пруд

Луганская область

  • Пляж пруда в р-не ПАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий", вул. Героев Сталинграда, м.Лисичанск, пруд
  • Зона рекреации, р-н лодочной станции, г. Лисичанск, р.Северский Донец
  • Городской пляж, г. Северодонецк, озеро Парковое
  • Городской пляж, г. Северодонецк, озеро Чистое
  • Пляж базы отдыха "Клешня", г.Северодонецк, пгт. Сиротино, озеро Клешня
  • Пляж базы отдыха "У озера Кривенькое", г.Северодонецк, пгт. Сиротино, озеро Кривенькое
  • Зона рекреации, водохранилище, г. Сватово, водохранилище
  • Зона рекреации, пр. Снежный г. Сватово, р. Красная
  • Зона рекреации, ул. Первомайская-Набережная, г. Сватово, р. Красная
  • Зона рекреации,пл. Согласия, г. Сватово, р. Красная
  • Зона рекреации с.Бабичеве, Троицкий р-н, с. Бабичеве, водоем с. Бабичеве
  • Зона рекреации с. Демино-Александровка, Троицкий р-н, с. Демино-Александровка, водоем
  • Зона рекреации г. Кременная, г. Кременная, р. Красная
  • Городской пляж, г. Старобельск, ул. Гаршина, р. Айдар
  • Пляж "Центральный", пгт. Новопсков, р. Айдар
  • Пляж у ООО "Новопсковський санаторий "Жемчужина", пгт. Новопсков, ул.Ленина, 218, р. Айдар
  • Пляж возле СОК Рибенцовского СК филиала "Агрогаз" ПАО "Укртрансгаз"
  • Новопсковський р-н, с.Рибянцеве, р. Айдар
  • Зона рекреации, пгт. Беловодск Беловодский р-н, р. Деркул

Львовская область

  • Озеро "Молодежное", парк "Здоровье", г. Золочев
  • Николаевская область
  • Пляж "Стрелка", г. Николаев, в парке "Победа", р. Ингул
  • Пляж "Чайка", г. Николаев, Днепро-Бугский лиман
  • Рекреационная зона "Намыв", г. Николаев, Днепро-Бугский лиман
  • Пляж Коблево-Рыбаковской зоне (Коблево-лиман-море), Коблево-Рыбаковка, Березанский район, Черное море
  • Пляж "Прибой", г. Николаев

Полтавская область

  • Пляж Киевского р-не, г. Полтава, р. Ворскла
  • Пляж Подольского р-на, г. Полтава, р. Ворскла
  • Частный пляж "Плесо", г. Полтава, р. Ворскла
  • Пляж Шевченковского р-ну, г. Полтава, р. Ворскла
  • Зона отдыха "залив Барбара", г. Верхние Плавные, р. Днепр
  • Центральный городской пляж, г.Кременчуг, р. Днепр
  • Пляж парка Воинов Интернационалистов, г.Кременчуг, р.Сухой Кагамлык
  • Поселковый пляж, пгт. Белики, р. Ворскла
  • Пляж ДУОО "Ромашка", пгт. Белики, р. Ворскла

Ровенская область

  • Пляж на ул.Заводская, г.Здолбунов
  • Место массового отдыха "Гидропарк", г.Здолбунов
  • Пляж на вул. Старомильська, м.Здолбунов, р. Устье (Старомильское водохранилище)
  • Пляж Ооо "Обаротвинвест", с.Обаров Ровенский р-н
  • Городской пляж, г.Дубровица, р. Горынь
  • Городской пляж, г.Ровно, оз. Б. Кут
  • Прибрежная полоса озера (пляж отсутствует), с.Воронки
  • Прибрежная полоса (пляж отсутствует), пгт. Владимирец, бассейн (искусственный пруд)
  • Район Водоем, пгт. Гоща, водоем
  • Место массового отдыха, г. Дубно, Река Иква
  • р. Замчиско, г. Костополь
  • Пляж г.Радивилова, искусственный пруд
  • Река Слоновка

Харьковская область

  • Детский пляж, г. Балаклея, р. Балаклейка
  • Городской пляж, г. Балаклея, р. Ляховка ежегодно
  • ЗУОО "Олимпия", г. Балаклея, р. Ляховка ежегодно
  • Городской пляж, г. Красноград, р. Берестова
  • Название отсутствует, с. Поповка Красноградский район, пруд
  • "Петренковское", г. Харьков, Петренковский водоем

Хмельницкая область

  • Городской пляж г. Староконстантинов, место слияния рек Случь и Икопоть

Черкасская область

  • Пляж "Пушкинский, г.Черкассы, р. Днепр
  • Пляж "Смелянский" , г.Черкассы, р. Днепр

Черниговская область

  • Место отдыха возле пешеходного моста, г. Чернигов, р. Десна
  • Место отдыха ур. Яловщина, г. Чернигов, р. Стержень

Напомним, на прошлой неделе в Минздраве сообщили, что по результатам исследований 36 проб воды из морских пляжей не соответствуют нормам.

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Теги:  вода,  пляж,  загрязнение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС