Вода на 164 пляжах Украины содержит кишечную палочку, - Минздрав
В Киеве 13 загрязненных пляжей
Министерство здравоохранения Украины обнародовало перечень из 164 пляжей, в воде которых выявлено микробное загрязнение (лактопозитивные кишечные палочки). Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Отмечается, что загрязнение выявлено по результатам исследования воды в течение 19-26 июля. Речь идет о реках, озерах, прудах и водоемах морского побережья.
Винницкая область
- Пляж "Химик", г. Винница, р. Южный Буг
- Пляж "Гонты" , г. Винница, р. Южный Буг
- Пляж "Центральный", г. Винница, р. Южный Буг
- Рекреационная зона "Вишенское озеро", г. Винница, открытый водоем
- Рекреационная зона г. Бершадь, р. Дохно
- Рекреационная зона г. Бершадь р. Берладинка
- Рекреационная зона, место отдыха м. Ильинцы р. Соб
- Рекреационная зона "Вареник", г. Гайсин, р. Соб
- Рекреационная зона пгт. Копайгород, Барский район, р. Немия
- Рекреационная зона пгт. Бирюлево - завод, пгт. Браилов Жмеринский район, р. Ров
- Рекреационная зона парка отдыха им.Т.Шевченко, н. Хмельник, р. Ю. Буг
- Рекреационная зона возле спасательного поста КП "Хмельниккомунсервис", г. Хмельник, р. Ю. Буг
- Рекреационная зона, г. Ильинцы , р. Соб
Волынская область
- Городской пляж, г. Ковель, р. Турия
- Рекреационная зона (неорганизованный отдых населения), г. Ковель, р. Турия, водохранилище
- Рекреационная зона (неорганизованный отдых населения), пгт Локачи, пруд
- Пляж с. Соловичи, ос. Велимче
Днепропетровская область
- КЗК "Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко", а. Монастырский, г. Днепр, Октябрьский район, р. Днепр
- КЗК "Парк культуры и отдыха" Приднепровский", г. Днепр, Самарский район, р. Днепр
- Пляж в парке им. Ф. Мершавцева, г. Кривой Рог, Центрально-городской район, р. Ингулец
- Пляж на пруду на территории ж/м ПАО "Южный ГОК", г. Кривой Рог, Ингулецкий район
- Пляж на пруду по ул. Маршака, н. Кривой Рог, Терновский район, ставок
- Правобережная зона отдыха в районе вул. Набережная,10 (в районе речного порта), м. Каменское, р. Днепр
- Пляж городской в парке отдыха им. 1 Мая, г. Павлоград, р. Волчья
- Пляж КП "Жилищник" по ул. Набережная, г. Верхнеднепровск, Днепродзержинское водохранилище
- Пляж КП "Днепровец" по вул. Горького, пгт. Днепровское, Днепродзержинское водохранилище
- Детский пляж КП ККП по вул.Паланочна, 20, г. Новомосковск, р.Самара
- Зона отдыха, г. Подгороднее, р.Кильчень
Донецкая область
- Городской пляж "Левобережній", г. Мариуполь, Азовское море
- Городской пляж "Центральный", г. Мариуполь, Азовское море
- Пляж общественный, пгт. Ялта Ялтинского поселкового совета, Азовское море
- Пляж общественный с. Юрьевка , Азовское море
- Пляж общественный Урзуфского сельского совета, с.Урзуф, Азовское море
- Пляж общественный Мелекинського сельского совета, с.Мелекино, Азовское море
Житомирская область
- Городской пляж, г.Коростень, р. Уж
- Городской пляж по ул.Богуна, г.Новоград-Волынский, р. Случ
- Рекреационная зона, г. Житомир (р-н Полевая), водоем на месте бывшего карьера
- Рекреационная зона "Провалка" по 3-м провулку Чехова, м. Новоград-Волынский, р. Смолка
- Рекреационная зона, г. Новоград-Волынский, ул. Гетмана Сагайдачного, место слияния р. Смолки с р. Случ
- Рекреационная зона, г. Коростень, ул. Грушевского, р. Уж
- Рекреационная зона, г. Коростень, вул. Древлянская, г. Уж
- Рекреационная зона точка № 3 (подвесной мост), г. Андрушевка, р. Гуйва
- Рекреационная зона точка 3 (городов, пгт. Ружин, р. Роставица
- Рекреационная зона, с. Апрельское, р. Унава
- Рекреационная зона, с. Мирославка, Бердичевский район, р. Гнилопять
- Рекреационная зона, с. Скрагливка, Бердичевский район, пруд
- Рекреационная зона, г. Бердичев, пруд "Шандора"
- Рекреационная зона, г. Бердичев, пруд "Рафзаводу"
- Рекреационная зона, пгт. Лугины, ул.Армейская, р. Жерев
- Рекреационная зона, г. Коростышев, район парка, р. Тетерев
- Рекреационная зона, г. Радомышль, г. Тетерев
- Рекреационная зона "Заречье" г. Барановка, р. Случ
- Рекреационная зона, с. Пидлуби, гр Уборть
- Рекреационная зона, пгт. Емильчино, р. Уборть
Закарпатская область
- Пляж "Берегкочик", с. В.Берега, искусственный водоем
- Река Синявка в пределах населенного пункта, г.Иршава , р. Синявка
- Река Иршавка в пределах населенного пункта, с. Заречье Иршавский район, р. Иршавка
- Ул. Окружная, г. Мукачево, р. Латорица
- Парк Победы, г. Мукачево, р. Латорица
- Ул. Валенберга, г. Мукачево, р. Латорица
- Район монастыря, г. Мукачево, р. Латорица
- Место для купания "Залив", г. Перечин, р. Уж
- Место для купания "Дичка", с. Ворочеве Перечинского района, р. Уж
- Урочище "Серцьова", пгт. В.Березный, р. Уж
- Территория населенного пункта вул. Борканюка, пгт. В.Березный, р. Уж
Запорожская область
- Общественный пляж "Центральный", г. Запорожье, Орджоникидзевский район, р-н бул. Шевченко, р. Днепр
- Общественный пляж "Правый берег", г. Запорожье, Ленинский район, р. Днепр
- Городской пляж "Солнечный", г.Энергодар, р. Днепр
Киевская область
- Рекреационная зона, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, пруд
- Рекреационная зона, г. Ирпень, ул.II линия, р.Ирпень
- Озеро Олесницкое, г. Борисполь, оз.Олесницкое
- Озеро УМБ-17, г. Борисполь
- Озеро микрорайона "Нестеровка", г. Борисполь, оз.Нестеровка
- Озеро "Княжицкое". Борисполь оз. Княжицкое
- Река Павловка, с. Кийлов Бориспольский район
- Рекреационная зона, г. Фастов, река Унава
- Пляж "Центральный", г. Белая Церковь, р.Рось
- Пляж Обуховского городского совета, с. Таценки, р. Стугна
- Городской пляж МР, г. Украинка, р. Днепр
- Городской пляж ул. Вишневая, г. Украинка, р. Стугна
- Рекреационная зона места массового отдыха, г. Тетиев, р. Роська (из 2-х 1 не соответствует)
- Рекреационная зона, г. Васильков, р. Стугна
- Рекреационная зона, пгт. Гребенки, р. Проток
Киев
- Пляж "Детский", Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский р-н, р. Днепр
- Пляж "Предместная слободка", Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский р-н, р. Днепр
- Пляж "Золотой", Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский р-н, р. Днепр
- Пляж "Венеция", Гидропарк - на острове Долобецкий, Днепровский р-н, р. Днепр
- Пляж "Молодежный", Гидропарк - на острове Долобецкий, Днепровский р-н, р. Днепр
- Пляж "Центральный", Гидропарк - на острове Труханов, Днепровский р-н, г. Днепр
- Пляж "Радуга", Днепровский р-н, р. Днепр
- Пляж "Радуга", ж/м "Березняки", Днепровский р-н, оз. Радуга
- Пляж "Тельбин", ж/м "Березняки", Днепровский р-н, оз. Тельбин
- Пляж "Черторой", Деснянский р-н - Пкио Дружбы народов, озеро "Черторой", р. Днепр
- Пляж "Вербный", Оболонский р-н, оз. Вербное
- Пляж "Пуща-Водица" 5-7 линия, Оболонский р-н, пруд на р. Горенка
- Пляж "Галерный", Голосеевский р-н, р. Днепр
Кировоградская область
- Городской пляж на р. Ингулец в районе парка им. Т.Г. Шевченко, н.Александрия, р.Ингулец
- Пляж "Перемозький", микрорайон Победа, г.Александрия, пруд
- Место массового отдыха и купания, район 8-ой школы, г.Александрия, р.Березовка
- Место массового отдыха и купания, с.Звенигородка, р.Ингулец
- Место отдыха и купания в районе Войновского водохранилища, г.Войновка Александрийский район, р.Ингулец
- Место отдыха и купания "Андрюшкин яр", г.Светловодск, Кременчугское водохранилище
- Место отдыха и купания "Власовский", пгт.Власовка Светловодского горсовета, р.Днепр
- Место купания "Новониколаевский пляж", г.Кропивницкий, р.Ингул
- Место купания и отдыха, с.Петрово Знаменский район, Петровский пруд №1
- Место купания и отдыха, с.Новониколаевка Знаменский район, пруд
Луганская область
- Пляж пруда в р-не ПАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий", вул. Героев Сталинграда, м.Лисичанск, пруд
- Зона рекреации, р-н лодочной станции, г. Лисичанск, р.Северский Донец
- Городской пляж, г. Северодонецк, озеро Парковое
- Городской пляж, г. Северодонецк, озеро Чистое
- Пляж базы отдыха "Клешня", г.Северодонецк, пгт. Сиротино, озеро Клешня
- Пляж базы отдыха "У озера Кривенькое", г.Северодонецк, пгт. Сиротино, озеро Кривенькое
- Зона рекреации, водохранилище, г. Сватово, водохранилище
- Зона рекреации, пр. Снежный г. Сватово, р. Красная
- Зона рекреации, ул. Первомайская-Набережная, г. Сватово, р. Красная
- Зона рекреации,пл. Согласия, г. Сватово, р. Красная
- Зона рекреации с.Бабичеве, Троицкий р-н, с. Бабичеве, водоем с. Бабичеве
- Зона рекреации с. Демино-Александровка, Троицкий р-н, с. Демино-Александровка, водоем
- Зона рекреации г. Кременная, г. Кременная, р. Красная
- Городской пляж, г. Старобельск, ул. Гаршина, р. Айдар
- Пляж "Центральный", пгт. Новопсков, р. Айдар
- Пляж у ООО "Новопсковський санаторий "Жемчужина", пгт. Новопсков, ул.Ленина, 218, р. Айдар
- Пляж возле СОК Рибенцовского СК филиала "Агрогаз" ПАО "Укртрансгаз"
- Новопсковський р-н, с.Рибянцеве, р. Айдар
- Зона рекреации, пгт. Беловодск Беловодский р-н, р. Деркул
Львовская область
- Озеро "Молодежное", парк "Здоровье", г. Золочев
- Николаевская область
- Пляж "Стрелка", г. Николаев, в парке "Победа", р. Ингул
- Пляж "Чайка", г. Николаев, Днепро-Бугский лиман
- Рекреационная зона "Намыв", г. Николаев, Днепро-Бугский лиман
- Пляж Коблево-Рыбаковской зоне (Коблево-лиман-море), Коблево-Рыбаковка, Березанский район, Черное море
- Пляж "Прибой", г. Николаев
Полтавская область
- Пляж Киевского р-не, г. Полтава, р. Ворскла
- Пляж Подольского р-на, г. Полтава, р. Ворскла
- Частный пляж "Плесо", г. Полтава, р. Ворскла
- Пляж Шевченковского р-ну, г. Полтава, р. Ворскла
- Зона отдыха "залив Барбара", г. Верхние Плавные, р. Днепр
- Центральный городской пляж, г.Кременчуг, р. Днепр
- Пляж парка Воинов Интернационалистов, г.Кременчуг, р.Сухой Кагамлык
- Поселковый пляж, пгт. Белики, р. Ворскла
- Пляж ДУОО "Ромашка", пгт. Белики, р. Ворскла
Ровенская область
- Пляж на ул.Заводская, г.Здолбунов
- Место массового отдыха "Гидропарк", г.Здолбунов
- Пляж на вул. Старомильська, м.Здолбунов, р. Устье (Старомильское водохранилище)
- Пляж Ооо "Обаротвинвест", с.Обаров Ровенский р-н
- Городской пляж, г.Дубровица, р. Горынь
- Городской пляж, г.Ровно, оз. Б. Кут
- Прибрежная полоса озера (пляж отсутствует), с.Воронки
- Прибрежная полоса (пляж отсутствует), пгт. Владимирец, бассейн (искусственный пруд)
- Район Водоем, пгт. Гоща, водоем
- Место массового отдыха, г. Дубно, Река Иква
- р. Замчиско, г. Костополь
- Пляж г.Радивилова, искусственный пруд
- Река Слоновка
Харьковская область
- Детский пляж, г. Балаклея, р. Балаклейка
- Городской пляж, г. Балаклея, р. Ляховка ежегодно
- ЗУОО "Олимпия", г. Балаклея, р. Ляховка ежегодно
- Городской пляж, г. Красноград, р. Берестова
- Название отсутствует, с. Поповка Красноградский район, пруд
- "Петренковское", г. Харьков, Петренковский водоем
Хмельницкая область
- Городской пляж г. Староконстантинов, место слияния рек Случь и Икопоть
Черкасская область
- Пляж "Пушкинский, г.Черкассы, р. Днепр
- Пляж "Смелянский" , г.Черкассы, р. Днепр
Черниговская область
- Место отдыха возле пешеходного моста, г. Чернигов, р. Десна
- Место отдыха ур. Яловщина, г. Чернигов, р. Стержень
Напомним, на прошлой неделе в Минздраве сообщили, что по результатам исследований 36 проб воды из морских пляжей не соответствуют нормам.