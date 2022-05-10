Внутрішній та закордонний паспорти можна оформити одночасно: як це працюватиме

Кабінет міністрів схвалив експериментальний проект щодо одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон. Експеримент триватиме два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 7 травня 2022 р. № 541 .

Подача заявок

Документи для одночасного оформлення паспортів подаються до територіального органу/територіального підрозділу Державної міграційної служби (ДМС), центру надання адміністративних послуг, державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу за місцем звернення.

Паспорти оформлюються:

1) особі, яка досягла 14-річного віку, - на підставі заяви-анкети, поданої нею особисто;

2) особі, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, - на підставі заяви-анкети законних представників;

3) особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, - на підставі заяви-анкети особи або її законного представника.

Заявки-анкети

У заявах-анкетах для одночасного оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон зазначаються:

1) для оформлення паспорта громадянина України вперше - реквізити свідоцтва про народження, у тому числі зазначені в е-свідоцтві про народження, або відомості, що містяться в документі, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави, або витязі з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження особи, на ім’я якої оформлюється паспорт громадянина України;

2) для обміну паспорта громадянина України, оформлення паспорта громадянина України замість втраченого або викраденого - реквізити паспорта громадянина України, який подано для обміну або заявлено втраченим чи викраденим;

3) для обміну паспорта громадянина України для виїзду за кордон, оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого - реквізити паспорта громадянина України.

Строки та оплата

Паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон у разі їх одночасного оформлення видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяв-анкет для їх отримання або не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяв-анкет для їх термінового отримання.

У разі необхідності проведення додаткових перевірок для ідентифікації особи під час розгляду заяви-анкети для оформлення паспорта громадянина України строк розгляду такої заяви-анкети продовжується до двох місяців.

За одночасне оформлення паспортів адміністративний збір справляється у порядку та розмірах, визначених для паспорта громадянина та паспорта для виїзду за кордон, не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяв-анкет для їх отримання або не пізніше ніж через 10 робочих днів та сім робочих днів з дня оформлення заяв-анкет для їх термінового отримання відповідно.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Українці зможуть одночасно оформити закордонний паспорт та паспорт громадянина України. За його словами, це дозволить мінімізувати витрати часу на отримання чи поновлення документів.