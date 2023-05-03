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Ночью в районе Кремля раздались взрывы

Иллюстративное фото: ночью в районе Кремля раздались взрывы (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В районе российского Кремля ночью 3 мая раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Сообщается, что взрывы по силе были похожи на раскат грома.

При этом россияне добавляют, что видели "искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены".

Напомним, сегодня утром под Петербургом произошел пожар на аэродроме.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что в ночь на 3 мая в Краснодарском крае вспыхнула нефтебаза в поселке Волна, который находится недалеко от Крымского моста.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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