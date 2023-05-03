Ночью в районе Кремля раздались взрывы

В районе российского Кремля ночью 3 мая раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Сообщается, что взрывы по силе были похожи на раскат грома.
При этом россияне добавляют, что видели "искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены".
Напомним, сегодня утром под Петербургом произошел пожар на аэродроме.
Кроме того, РБК-Украина сообщало, что в ночь на 3 мая в Краснодарском крае вспыхнула нефтебаза в поселке Волна, который находится недалеко от Крымского моста.
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