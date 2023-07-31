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Ночью российские оккупанты выпустили ракеты по Краматорску

Фото: Краматорск Донецкой области обстреляла РФ ракетами 31 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области в ночь на понедельник, 31 июля. Враг попал по промышленной зоне города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Краматорска Александра Гончаренко.

"Ночью Россия обстреляла ракетами промышленную зону Краматорска. К счастью, обошлось без пострадавших", - рассказал он.

По данным Гончаренко, выясняются последствия разрушений.

Обстрелы Краматорска Донецкой области

Российские оккупанты постоянно обстреливают города и села Донецкой области, намереваясь захватить регион. В частности, под обстрел попадают не только прифронтовые населенные пункты.

Напомним, 27 июня российские войска устроили обстрел Краматорска Донецкой области, атаковав город двумя ракетами. Одна из них попала по центру города, в здание местной пиццерии, а вторая - по пригородному поселку Беленькое. Тогда погибли 12 человек, 65 человек получили ранения.

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Краматорск