Ночью российские оккупанты выпустили ракеты по Краматорску

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области в ночь на понедельник, 31 июля. Враг попал по промышленной зоне города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Краматорска Александра Гончаренко.
"Ночью Россия обстреляла ракетами промышленную зону Краматорска. К счастью, обошлось без пострадавших", - рассказал он.
По данным Гончаренко, выясняются последствия разрушений.
Обстрелы Краматорска Донецкой области
Российские оккупанты постоянно обстреливают города и села Донецкой области, намереваясь захватить регион. В частности, под обстрел попадают не только прифронтовые населенные пункты.
Напомним, 27 июня российские войска устроили обстрел Краматорска Донецкой области, атаковав город двумя ракетами. Одна из них попала по центру города, в здание местной пиццерии, а вторая - по пригородному поселку Беленькое. Тогда погибли 12 человек, 65 человек получили ранения.
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