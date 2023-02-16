Ночью россияне обстреляли Купянск и нанесли удары из авиации по двум селам

"В результате удара по Купянску сгорели ангар, гаражи и 5 автомобилей, включая два автобуса. Площадь пожара составляла 700 кв.м. Кроме того, оккупанты нанесли авиационных ударов по селам Грановое и Уды", - рассказал он.

Кроме того, вчера, после утренних обстрелов Купянска, повреждены по меньшей мере 6 частных жилых домов и хозяйственные постройки. Произошли пожары.

"Также под вражеским огнем была пгт Двуречная. Там выбиты окна в нескольких частных домах", - добавил глава региона.

В общей сложности за прошедшие сутки вражеского огневого воздействия подверглись населенные пункты Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области. В частности, враг обстреливал из танков, минометов и артиллерии Гряниковку, Купянск, Волчанск, Двуречную, Светличное и другие населенные пункты.

"В 11:00 российские войска обстреляли из РСЗО "Ураган" село Светличное Золочевской территориальной общины. Повреждения получили одно домохозяйство и электросети. После 11:00 враг из артиллерии обстрелял Волчанск. Там повреждено 3 частных дома", - рассказал Синегубов, добавив, что к счастью обошлось без пострадавших.