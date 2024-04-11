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Ночью россияне атаковали "Шахедами" объекты энергетики, - Гуменюк

Фото: россияне атаковали "Шахедами" энергетику Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В ночь на 11 апреля российские военные атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед". Враг целился в объекты энергетики.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По ее словам, атака дронами в операционном пространстве ОК "Юг" была "отработана достаточно результативно".

"К сожалению, не обошлось без попаданий, но они пришлись по открытой территории. Под атакой врага во время дробовых волн были объекты энергетики", - сказала она.

Масштабная атака на Украину

Напомним, вечером 10 апреля россияне в очередной раз масштабно атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед". Дроны атаковали южные, центральные и западные области.

Кроме того, утром 11 апреля агрессор запустил по Украине ракеты.

В Харькове и области прогремело как минимум девять взрывов, зафиксированы перебои со светом.

Кроме того, враг поднимал истребители МиГ-31К, которые запускали аэробаллистические ракеты "Кинжал" по Львовской области наряду с крылатыми ракетами.

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Война России против Украины