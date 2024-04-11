Ночью россияне атаковали "Шахедами" объекты энергетики, - Гуменюк

Масштабная атака на Украину

Напомним, вечером 10 апреля россияне в очередной раз масштабно атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед". Дроны атаковали южные, центральные и западные области.

Кроме того, утром 11 апреля агрессор запустил по Украине ракеты.

В Харькове и области прогремело как минимум девять взрывов, зафиксированы перебои со светом.

Кроме того, враг поднимал истребители МиГ-31К, которые запускали аэробаллистические ракеты "Кинжал" по Львовской области наряду с крылатыми ракетами.

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