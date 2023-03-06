Ночью РФ обстреляла Краматорск: разрушена школа (фото)

В ночь на понедельник, 6 марта, российские войска обстреляли Краматорск Донецкой области. Из-за атаки разрушена школа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Александра Гончаренко.

К счастью, по словам мэра, обошлось без жертв.

"Последствия ночного ракетного удара по Краматорску - разрушена школа и повреждены 15 многоквартирных домов", - рассказал он.

Как сообщалось, в воскресенье, 5 марта, жители Краматорского района Донецкой области услышали несколько взрывов. Там был объявлен сигнал воздушной тревоги.

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