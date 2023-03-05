Недалеко от Краматорска и Днепра во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов

По его словам, два звука взрывов были слышны в Краматорске и близлежащих населенных пунктах. В связи с тем, что в области объявлена воздушная тревога - жителям советуют пройти в укрытие.

Кроме этого звуки взрывов были слышны в пригороде Днепра. Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Однако официально информация о взрывах по состоянию на 23:00 - не подтверждена.