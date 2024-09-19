Ночью РФ атаковала энергообъект в Сумской области

В ночь на 19 сентября оккупанты атаковали энергообъект в Сумской области. Без света оставались Сумы и часть области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

"Ночью враг атаковал энергообъект в Сумской области. В результате этого обесточивалось г. Сумы и часть Сумской области. На утро все потребители заживлены", - говорится в сообщении.

Атака РФ по Украине

Российские войска в ночь на 19 сентября нанесли очередной комбинированный удар по Украине. Оккупанты запустили 46 целей - три ракеты С-300/С-400, одну ракету Х-59/69 и больше 40 дронов.

ПВО удалось сбить все беспилотники РФ и ракету Х-59/69. В частности, ПВО работала в Киевской области.

К тому же россияне дважды ударили по Харькову. Кроме того, оккупанты обстреляли Запорожский район. Погибла женщина, еще два человека были ранены.

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