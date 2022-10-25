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Ночью под Мелитополем прогремели 7 мощных взрывов: что известно

Фото: ночью под Мелитополем прогремели 7 мощных взрывов (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на вторник, 25 октября, в Мелитопольском районе прогремели 7 мощных взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Мелитополя Ивана Федорова.

"Оккупантам опять неспокойно в Мелитопольском районе. Прошлая ночь была горячей для них в селе Светлодолинское Мелитопольского района", - рассказал он.

По его словам, местные жители насчитали около 7 мощных взрывов.

"Наблюдался дым со стороны железнодорожного моста. Надеемся, что у захватчиков минус один путь для транспортировки техники", - добавил он.

Как сообщалось, ВСУ уничтожили три российские реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Произошло это в оккупированной Михайловке Запорожской области.

Напомним, российские захватчики готовят очередную провокацию во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, в которой хотят обвинить украинских защитников.

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Мелитополь