Ночью под Мелитополем прогремели 7 мощных взрывов: что известно

В ночь на вторник, 25 октября, в Мелитопольском районе прогремели 7 мощных взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Мелитополя Ивана Федорова.

"Оккупантам опять неспокойно в Мелитопольском районе. Прошлая ночь была горячей для них в селе Светлодолинское Мелитопольского района", - рассказал он.

По его словам, местные жители насчитали около 7 мощных взрывов.

"Наблюдался дым со стороны железнодорожного моста. Надеемся, что у захватчиков минус один путь для транспортировки техники", - добавил он.