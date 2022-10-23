Хотят обвинить ВСУ. Россияне готовят провокацию в Мелитополе, - мэр Федоров

Российские захватчики готовят очередную провокацию во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, в которой хотят обвинить украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мелитопольского мэра Ивана Федорова в эфире телемарафона.

Отметим, сегодня в Мелитополе отмечают день освобождения от нацистов в 1943 году. Обычно в этот день жители чествовали ветеранов, но сегодня оккупанты пытаются устроить провокацию в городе.

"В 16:00 на центральной площади города они собирают массовку и собираются устроить провокацию, чтобы потом обвинить наши силы сопротивления, наших партизан, наши Вооруженные силы", - сказал Федоров.

Он подчеркнул, что для украинских защитников мирные жители - это приоритет, и никто не собирается подвергать их опасности.

Федоров призвал мелитопольцев избегать мест скопления людей, не подходить к российским военным и вражеской технике и ни в коем случае не участвовать в сомнительных мероприятиях захватчиков.

Напомним, россияне принудительно мобилизовали три тысячи жителей в Мелитополе.

Кроме того, жителей Херсона и области просят подготовить укрытия из-за возможных провокаций оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.