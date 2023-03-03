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Ночью оккупанты взорвали мост в Бахмуте, которым пользовались ВСУ и гражданские - CNN

Фото: оккупанты взорвали важный мост в Бахмут: чем это грозит (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские войска ночью взорвали мост, соединяющий Бахмут с соседним селом Хромово. Его надеются отремонтировать в ближайшие дни, поскольку он является "жизненно важной артерией".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Полиция города Константиновка надеется отремонтировать мост уже в ближайшие дни, добавив, что сооружение важно для эвакуации гражданского населения и перемещения грузов, таких как боеприпасы. В то же время, в настоящее время мост является основным маршрутом поставки из Бахмута в город Часов Яр.

В полиции добавили, что военные все еще имеют доступ к городу по грунтовым дорогам и полям.

Информацию о разрушенном городе также подтвердил спецназовец из Бахмута. По его словам, враг ударил по сооружению ракетой, оставив большую воронку.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, оккупанты бросают все силы на Бахмут, чтобы отчитаться о захвате города, однако темпы продвижения не соответствуют их планам.

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