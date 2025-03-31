Ночью Харьков атаковали российские дроны: появились фото последствий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и ГСЧС Украины.

Ночью и утром российские беспилотники нанесли массированный удар по Киевскому району города, попав в гражданские объекты. Во время атак возникли пожары и повреждения на больших площадях, есть пострадавшие.

Фото: ГСЧС Украины

Ударными БпЛА попали по одному из производственных предприятий, которое расположено в Киевском районе. Пожары возникли в складских и производственных зданиях общей площадью более 3900 кв.м.

Взрывы вызвали значительные разрушения, а также травмирование гражданских. По предварительным данным, три человека получили ранения. Травмы не серьезные, и медицинскую помощь они получили на месте, от госпитализации отказались.

В результате обстрела пострадали не только предприятия, но и жилые дома. Повреждены 11 многоэтажных зданий, выбиты окна и повреждены фасады. Более сотни окон были выбиты взрывной волной.

Фото: ГСЧС Украины

Среди других объектов, пострадавших, два детских сада. В их зданиях окна вынесло вместе с рамами. Все повреждения сейчас ликвидируются.

Крупный пожар в результате обстрела вспыхнул на территории одного из научно-производственных предприятий. Для ликвидации последствий были привлечены 68 спасателей и 19 единиц техники ГСЧС.