Ночью была самая массированная атака БпЛА на Киев за 2024 год, - КМВА

В ведомстве отметили, что агрессор направил на столицу много десятков беспилотников. Это была уже седьмая атака Киева вражескими дронами в июле. По количеству примененных БПЛА, она стала для столицы самой массированной за 2024 год.

Вражеские дроны заходили в Киев волнами и практически по всем возможным направлениям. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве столицы и на подступах было уничтожено более трех десятков беспилотников. Тип БпЛА и точное количество будут обнародованы в отчете Воздушных сил ВСУ.

КМВА сообщают, что по данным оперативногй сводки, по состоянию на 06:18 в Киеве без пострадавших и разрушений.

"Данные предварительные, информация уточняются", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве рассказали, что воздушная тревога в столице продолжалась более 7 часов, а именно 7 и 14 минут. Отметим, что в Киеве самая длинная тревога за весь период войны была зафиксирована 27 мая 2022 года. Тогда она продолжалась 7 часов 55 минут.