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Ночью армия РФ обстреляла Славянск ракетой С-300 (фото)

Фото: оккупанты обстреляли Славянск Донецкой области из С-300 23 апреля (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские захватчики в ночь на воскресенье, 23 апреля, в очередной раз обстреляли Славянск Донецкой области.

Об этом заявил глава Славянской военной администрации Вадим Лях, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"На этот раз ракета С-300 попала в микрорайоне Лесной вблизи карьера. Пострадали несколько частных домов", – рассказал он.

По его словам, к счастью, обошлось без жертв.

Также Лях напомнил о необходимости соблюдать меры безопасности.

"В пасхальные дни воздержитесь от посещения кладбищ и мест массового скопления людей", - добавил он.

Как сообщалось, в пятницу, 14 апреля, российские военные обстреляли жилые кварталы Славянска в Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб один человек.

Кроме того, российские войска ночью на 14 апреля ударили по Славянску Донецкой области из С-300. Пострадала гражданская инфраструктура.

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Донецкая область