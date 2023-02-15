ua ru
Ср, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ночью до -12, днем до +8. Синоптик рассказала о погоде на завтра

Новина українською →
Украина, Среда 15 февраля 2023 13:59
Ночью до -12, днем до +8. Синоптик рассказала о погоде на завтра Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 16 февраля, в Украине осадков не ожидается. Ночью температура местами опустится до 12 мороза, а днем поднимется до 8 тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"16 февраля осадков каких-либо серьезных не будет в Украине. Температура воздуха ночью будет опускаться до -2...-7 градусов, а в восточных областях даже до -7...-12 градусов", - рассказала она.

По данным синоптика, в течение дня потеплеет до 0…+3 градусов, в западных областях вплоть до +4…+8 градусов. На востоке будет холоднее -1...-4 градуса.

"В Киеве 16 февраля будет сухая свежая погода. Ночью до -3, днем до +3", - рассказала Диденко.

Как сообщалось, сегодня, 15 февраля, на юге и востоке нашей страны прогнозировался мокрый снег. При этом на большинстве территории возможен шквальный ветер.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
В Раду поступили заявления на сложение мандатов от Королевской и ее мужа
В Раду поступили заявления на сложение мандатов от Королевской и ее мужа
DAILY
Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян