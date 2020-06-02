Без ЗНО: як жителі окупованих територій можуть вступити до виша

Абітурієнти з окупованого Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) можуть вступити до українських вишів без Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). При цьому вони повинні скласти два іспити.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства освіти і науки.

Повідомляється, що у 2020 році абітурієнти з окупованих територій можуть вступати без ЗНО до будь-якого виша, де працюють освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна". Для цього необхідно звернутися до одного з освітніх центрів з 9 червня до 23 жовтня 2020 року.

При цьому якщо раніше абітурієнти з Криму за спрощеною процедурою вступали лише через освітні центри "Крим-Україна", а з Донбасу, відповідно, через "Донбас-Україна", то тепер мережа таких центрів розширена і для вступників доступно майже 100 вишів і технікумів.

Освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" будуть працювати з 9 червня по 23 жовтня в кожному закладі цього списку. Охочі вступити на бюджет мають подати їм заяву та заповнити освітню декларацію:

для вступників з Криму - не пізніше 20 серпня ;

; для вступників з Донбасу - не пізніше 22 серпня.

Вступники на контракт можуть подати заяви до 23 жовтня.

Фото: інфографіка для абітурієнтів з окупованих територій (mon.gov.ua)

Також повідомляється, що абітурієнт без українського документа про освіту може отримати його через освітній центр. Ці абітурієнти мають скласти тільки два іспити державної підсумкової атестації - українську мову та історію України, а також один вступний іспит, який встановлює конкретний виш.

Мешканці Криму та Севастополя беруть участь у конкурсі в межах квоти №2, доступної у кожному з навчальних закладів, де будуть працювати освітні центри. А вступники з Донбасу вступають до цих закладів, беручи участь у загальному конкурсі, отримавши бали за вступні іспити.

Абітурієнти з Криму і Донбасу, які мають український атестат і пройшли ЗНО, мають можливість вступати до будь-якого вищого навчального закладу.

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти і науки розширило перелік вишів зі спрощеним надходженням для жителів Донбасу і Криму.

Раніше також було затверджено дати проведення основної сесії ЗНО-2020, яка розпочнеться вже 25 червня.