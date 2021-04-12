ЗНО, оборонка, мораторій на стягнення житла. Що Рада розгляне на позачерговому засіданні

"Позачергове засідання включає низку питань. Це питання і пов'язані з військовою темою, вдосконалення оборонних замовлень. Внесення змін щодо ритуалів поховання військових, це теж дуже важливо. На жаль, у нас гинуть військові", - сказав нардеп.

Також розглянуть питання щодо розблокування великої приватизації, адже одна з фракцій заблокувала її постановою.

"Це і питання освіти. Важливо зараз зробити рамку щодо складання чи нескладання ЗНО тими, хто не хоче вступати в вузи. Минулого року так робили, це дозволило зменшити завантаженість центрів оцінювання, що в момент коронавірусу теж дуже важливо, щоб менше дітей потенційно були під зараженням", - пояснив Корнієнко.

Крім того, у порядку денному - питання валютних кредитів, а саме продовження до початку 2022 року мораторію на стягнення заставного житлового майна.

"Питання валютних позичальників так зване. Воно вже давно тягнеться, кілька років. 21 числа спливає мораторій, необхідно до 21 квітня визначитися з цим питанням", - заявив депутат.

Нагадаємо, глава Ради Дмитро Разумков заявив, що ВР у вівторок може зібратися на два позачергові засідання. Обидва їх ініціювали депутатські фракції та групи.

Як писало РБК-Україна, раніше стало відомо, що Верховна рада на позачерговому засіданні у вівторок може ввести штрафи за порушення самоізоляції.

Через локдаун у Києві парламент не проводив чергові пленарні засідання до 9 квітня. Однак нардепи зібралися на три позачергових засідання 30 березня.