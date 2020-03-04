Раптове зниження ставки ФРС призвело до падіння світових ринків

Фото: Dow Jones (dowjones.com)

Екстрене зниження ставки тільки підкреслило масштаб проблем від коронавірусу

Світові фондові ринки впали у вівторок, 3 березня, а прибутковість 10-річних казначейських облігацій США вперше впала нижче 1% після того, як Федеральна резервна система екстрено понизила відсоткові ставки, щоб захистити економіку США від впливу швидко поширюється коронавірусу. Про це повідомляє агентство Reuters.

Зниження ставки підкреслило стурбованість центрального банку США з приводу коронавірусу, який вже поширився по всьому світу.

"Зниження ціни підкреслює масштаб проблеми, з якою стикається світова економіка", - сказав Пітер Кенні, засновник аналітичних Kenny's Commentary і Strategic Board Solutions в Нью-Йорку.

"Зазвичай ринки вітають зниження ставки, і сподіваються на це. Тепер, коли ми отримали, питання в тому, що далі?", - додав він.

Глава ФРС Джером Пауелл заявив, що епідемія коронавіруса буде тиснути на економіку США якийсь час, і її ефект, як і раніше, незрозумілий. Він сказав, що ФРС проводить активні консультації з іншими центробанками і готова використовувати наявні в її арсеналі інструменти, але ще не вивчала інші заходи.

Індекс Dow Jones впав на 2,94% до 25.917,41 пункту, S&P 500 втратив 2,81%, знизившись до позначки 3.003,37, а Nasdaq Composite опустився на 2,99% до 8.684,09.

Прибутковість по державному боргу США впала, оскільки інвестори купують казначейські зобов'язання та інші безпечні активи, такі як золото, на тлі невизначеності, викликаної рішенням знизити ставки на екстреній нараді.

Ціни на золото виросли, і долар впав, оскільки ринки відреагували на несподіване зниження ФРС ставки по федеральних фондах на 0,5% до цільового діапазону від 1,00 до 1,25%.

Нагадаємо, Федеральна резервна система США 3 березня прийняла термінове рішення про зниження базової процентної ставки на 0,5% до 1-1,25% річних. Як зазначили у ФРС, основи економіки США залишаються сильними, проте коронавірус створює зростаючі ризики для економічної активності.

Раніше країни G7 заявили про готовновти зробити всі можливі кроки для захисту світової економіки від впливу коронавіруссу. Як зазначалося в заяві, керівники фінансових органів уважно стежать за поширенням коронавирусной інфекції (COVID-19) та її впливом на ринки і економічні умови.