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ФРС терміново знизила ставку через коронавірус

Новини » Економіка     03.03.2020 - 17:47
ФРС терміново знизила ставку через коронавірус
Фото: долар (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ставка знижена у зв'язку з загрозою для економічної активності

Федеральна резервна система США прийняла термінове рішення про зниження базової процентної ставки на 0,5 процентного пункту до 1-1,25% річних. Про це йдеться в заяві ФРС.

Як зазначили у ФРС, основи економіки США залишаються сильними, проте коронавірус створює зростаючі ризики для економічної активності.

"Комітет уважно стежить за подіями та їх наслідками для економічних перспектив і буде використовувати свої інструменти і діяти в залежності від обставин для підтримки економіки", - йдеться в заяві.

Президент США Дональд Трамп у своєму Twitter вже прокоментував рішення ФРС. Він заявив, що це правильне рішення, проте недостатнє. Трамп вважає, що ФРС повинна знижувати ставки більш агресивно, оскільки США знаходяться в нерівних умовах порівняно з іншими країнами, де ставки нижчі.

ФРС терміново знизила ставку через коронавірус

Раніше країни G7 заявили про готовновти зробити всі можливі кроки для захисту світової економіки від впливу коронавірусу. Як зазначалося в заяві, керівники фінансових органів уважно стежать за поширенням коронавирусной інфекції (COVID-19) та її впливом на ринки та економічні умови.

Як повідомляло РБК-Україна, Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) знизила прогноз зростання світового ВВП до 2020 року з 2,9% до 2,4% у зв'язку з впливом коронавірусу на економіку. Як відзначається в огляді, коронавірус Covid-19 для глобальної економіки є найбільшою небезпекою після фінансової кризи 2008 року.

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