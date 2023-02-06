Вклад в победу. Зеленский приветствовал объявление Норвегией 5-летнего пакета помощи і

Норвегия представила пакет помощи Украине в размере более 6 млрд евро, который будет предоставляться в течение 5 лет. Президент Владимир Зеленский приветствовал соответствующую инициативу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Зеленского.

"Благодарны норвежскому народу, правительству Норвегии и лично Йонасу Гар Стере (премьер-министр Норвегии, - ред.) за объявление нового беспрецедентного 5-летнего пакета помощи Украине размером 75 млрд норвежских крон. Это весомый вклад в нашу будущую победу над агрессором и успешное послевоенное обновление!", - написал президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам премьер-министра Норвегии, пакет помощи планируется одобрить к 24 февраля - годовщине полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

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