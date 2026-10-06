Вклад металлургии в ВВП упал вдвое: как спасти ключевую отрасль Украины

Масштаб разрушений и потери экспорта

Резко упали производство, экспорт, инвестиции и налоговые поступления. Для восстановления отрасли необходимы международное финансирование, восстановление морской логистики, страхование военных рисков и улучшение доступа украинской продукции к рынку ЕС.

Ударом для отрасли стали российские атаки по активам ключевых металлургических предприятий – "Запорожстали", "Каметстали", "АрселорМиттал Кривой Рог" и "Интерпайпа". Экспорт стальной продукции сократился с 11,1 млрд долларов в 2021 году до 2,9 млрд долларов в 2025 году.

Экспорт железной руды за этот же период уменьшился с 6,8 млрд долларов до 2,3 млрд долларов. Предприятия, продолжающие работать, сталкиваются с обстрелами, перебоями с электроснабжением и более дорогой логистикой.

Блокировка портов заставила перестраивать экспортные маршруты, что повысило расходы и снизило конкурентоспособность украинской продукции.

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Падение инвестиций и последствия для общин

Инвестиции ГМК сократились с 2 млрд долларов в 2021 году до 0,7 млрд долларов в 2022-м и $0,9 млрд в 2025 году. Налоговые платежи уменьшились с 3,5 млрд долларов до 1,3 млрд долларов и 0,9 млрд долларов соответственно: в условиях войны компании преимущественно отказались от программ развития и направляют средства на поддержку имеющихся мощностей.

Сокращение налоговых платежей в то же время уменьшает возможности промышленных общин финансировать социальную и местную инфраструктуру.

Шаги для восстановления металлургии

Эксперты определяют основные направления, необходимые для восстановления отрасли. Первым является создание специального фонда по аналогии с фондом восстановления энергетики и привлечь к его финансированию международные финансовые организации.

Еще одним направлением является предоставление крупным промышленным компаниям доступа к европейским инструментам финансирования , в частности Ukraine Facility, а также создание механизмов страхования военных рисков.

Критическим остается возобновление работы портов и морского экспортного коридора . Без морской логистики расходы на перевозку остаются высокими, а возможности экспорта ограниченными, отмечают в аналитическом центре.

Также отрасль нуждается в поддержке железнодорожной логистики : среди предложений - специальная международная программа поддержки украинской железной дороги и приоритетный доступ предприятий в прифронтовых районах к локомотивам "Укрзализныци".

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Отдельный блок решений касается рынка ЕС: речь идет о переговорах по отмене для Украины CBAM и импортных квот , а также о применении торговой защиты от импорта по нерыночным ценам.

"Восстановление металлургии нуждается в комплексном подходе: финансировании, логистике, доступной электроэнергии, страховании рисков и более широком доступе к внешним рынкам. Без таких решений отрасль, от которой зависят экспортные поступления, занятость, налоги и экономика промышленных общин, рискует продолжить сокращение", - резюмируют в Центре.