У МЗС сумніваються у відсутності агресивних планів РФ щодо України

Фото: Василь Боднар (УНІАН)

Росія не може говорити про миролюбство, посилюючи військову присутність на кордонах з Україною

У Міністерстві закордонних справ відреагували на заяву МЗС РФ про відсутність агресивних планів щодо України. Миролюбність Росії викликає великий сумнів, враховуючи її військову присутність на Донбасі і в Криму.

Про це заявив в Twitter заступник голови українського МЗС Василь Боднар.

Він підкреслив, що більшість неправдивої інформації та маніпуляцій щодо України йде саме від російських дипломатів.

"Може у МЗС РФ і немає таких планів, хоча дуже сумнівно. А от що роблять російські військові на тимчасово окупованих українських територіях Криму і Донбасу, для чого нові бази вздовж кордону, активна розвідка?", - зазначив дипломат.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство закордонних справ Росії заявило про відсутність можливих військових планів Росії щодо України.

Водночас українська розвідка не раз повідомляла про можливий повномасштабний наступ РФ, зокрема, під час навчань "Кавказ 2020" у вересні.

Про можливий наступ Росії також попереджував колишній командувач силами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес.