Зовнішній борг України перевищив 125 млрд доларів

Щодо ВВП борг за 2020 рік збільшився з 78,6% до 83,4%.

Протягом IV кварталу 2020 року борг зріс на 3,510 млрд доларів. Основними факторами зростання стали операції уряду та реального сектору економіки.

За квартал зовнішній борг державного сектора виріс на 3,0 млрд доларів і склав 54,7 млрд доларів (36,3% від ВВП). Одночасно зросли зовнішні зобов'язання приватного сектору (на 0,5 млрд доларів), які на 31 грудня 2020 року склали 71,0 млрд доларів (47,1% від ВВП).

Зовнішні зобов'язання сектору загального державного управління у IV кварталі 2020 року зросли на 2,8 млрд доларів до 47.8 млрд доларів (31,7% від ВВП) в результаті залучень уряду на зовнішніх ринках і від міжнародних партнерів на суму 2.2 млрд доларів.

Зовнішній борг центрального банку в IV кварталі 2020 року в результаті зростання курсу СДР збільшився на 155 млн доларів і склав 6,9 млрд доларів(4,6% від ВВП на кінець 2020 року).

Обсяг зовнішніх зобов'язань сектору інших депозитних корпорацій України у звітному кварталі скоротився з 4,0 до 3,7 млрд доларів (2,4% від ВВП) в результаті виплат за довгостроковими єврооблігаціями банків на 0,4 млрд доларів.