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Позачергове засідання Ради: в СН не виключають роботу до ночі

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Київ, Вівторок 13 липня 2021 17:04
Позачергове засідання Ради: в СН не виключають роботу до ночі Фото: Рада може працювати на сьогоднішньому позачерговому засіданні до ночі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада у вівторок зібралася на позачергове засідання. У фракції "Слуга народу" не виключають, що парламент буде працювати до ночі.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила замглави фракції Євгенія Кравчук.

Зазначимо, позачергове засідання почалося з розгляду закону №3822 про ліквідацію державного концерну "Укроборонпром". Проект розглядають у другому читанні. Нардепи йдуть по усім поправкам, усього їх у документі 1084.

"Рада працюватиме до розгляду усіх питань порядку денного. Потрібно буде до ночі - будемо до ночі", - зазначила Кравчук.

Зазначимо, усього на порядку денному цього засідання п'ять законопроектів.

Нагадаємо, минулого тижня Кравчук прогнозувала роботу парламенту до пізньої ночі через проведення позачергових засідань.

Як писало РБК-Україна, спікер ВР Дмитро Разумков сьогодні підписав розпорядження про проведення ще одного позачергового у четвер. На ньому нардепи мають розглянути 13 проектів законів.

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