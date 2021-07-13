Позачергове засідання Ради: в СН не виключають роботу до ночі
Верховна рада у вівторок зібралася на позачергове засідання. У фракції "Слуга народу" не виключають, що парламент буде працювати до ночі.
Про це у коментарі РБК-Україна повідомила замглави фракції Євгенія Кравчук.
Зазначимо, позачергове засідання почалося з розгляду закону №3822 про ліквідацію державного концерну "Укроборонпром". Проект розглядають у другому читанні. Нардепи йдуть по усім поправкам, усього їх у документі 1084.
"Рада працюватиме до розгляду усіх питань порядку денного. Потрібно буде до ночі - будемо до ночі", - зазначила Кравчук.
Зазначимо, усього на порядку денному цього засідання п'ять законопроектів.
Нагадаємо, минулого тижня Кравчук прогнозувала роботу парламенту до пізньої ночі через проведення позачергових засідань.
Як писало РБК-Україна, спікер ВР Дмитро Разумков сьогодні підписав розпорядження про проведення ще одного позачергового у четвер. На ньому нардепи мають розглянути 13 проектів законів.