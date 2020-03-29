Позачергове засідання Ради: що розглянуть нардепи

Голова ВР оголосив законопроекти, які розглянуть на позачерговому засіданні Ради. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Разумков, парламент розгляне законопроекти по боротьбі з коронавірусом.

"На завтра великий перелік питань. Це законопроект 2368 "Про зміни до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування хворих коронавірусом". Це законопроект Михайла Радуцького щодо застосування лікарських засобів при лікуванні хворих в Україні. Законопроект 3275 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)", - заявив Разумков.

За його словами, всі фракції та групи підписались під законопроектом №3275.

"Є ще деякі законопроекти, які повязані з боротьбою з вивозом за митну територію України засобів захисту. Ми знаємо, що це, нажаль є", - додав він.

Спікер також додав, що депутати планують ухвалити проект, який надасть комітетам парламенту можливість працювати онлайн.

"Також відбудуться зміни в уряді, і, якщо все буде добре, будуть обирати міністрів на посади", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, у відеозверненні президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів усвідомити свою відповідальність і прийняти два необхідних для отримання міжнародної фінансової допомоги законопроекти щодо ринку землі і банків.

Додамо, джерело РБК-Україна повідомило, що законопроекти "про обіг землі" та закон про банки можуть не розглянути на позачерговому засіданні у понеділок, а перенести голосування на наступний тиждень.