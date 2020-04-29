Позачергове засідання Ради 30 квітня: опублікований порядок денний

Став відомий порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної ради на четвер, 30 квітня. Документ оприлюднено на сайті ВР.

До порядку денного включені 17 питань, при цьому в переліку відсутнє призначення Михайла Саакашвілі до складу Кабінету міністрів.

У порядку вказані шість законопроектів про ратифікацію і три законопроекти про приєднання України до різних угод.

Крім того, парламентарії розглянуть:

проект постанови №3068 "Про Звернення Верховної ради України до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України, незаконної анексії Автономної республіки Крим і міста Севастополь та окупації окремих районів Донецької і Луганської областей, політичних репресій проти громадян України та звільнення політичних в'язнів - громадян України"

законопроект №3329 "Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування доходів медичних працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (COVID-19)"

законопроект № 2386 "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії"

проект постанови №3384 "Про Звіт Тимчасової слідчої комісії ВР України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в м.Ічня (Чернігівська обл.), м.Калинівка (Вінницька обл.), м.Балаклія (Харківська обл.), м.Сватове (Луганська обл.), м.Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) у період з 2014 по 2018 роки"

законопроект №3132 "Про внесення змін до ЗУ "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету"

проект постанови №3400 "Про внесення змін до постанови "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини державного бюджету України"

Нагадаємо, спікер Верховної ради України Дмитро Разумков сьогодні підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання ВР у четвер, 30 квітня.

Як писало РБК-Україна раніше, нардеп Олександр Качура опублікував попередній порядок денний позачергового пленарного засідання парламенту.

Планувалося, що в четвер, 30 квітня, в ході позачергового засідання Верховна рада розгляне близько 20 законопроектів. Однак на порядку в результаті залишили 17 питань для розгляду.