Российская ракета попала в дом в Киевской области (видео)
Во вторник, 15 ноября, российская ракета попала в частный дом в Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу руководителя ГУНП в Киевской области Андрея Небитова.
"Вражеская ракета попала в дом мирных жителей одного из районов. Повреждена крыша, разрушена часть перекрытия", - говорится в сообщении.
По словам Небитова, полицейские проводят осмотр места происшествия и фиксируют последствия атаки оккупантов.
"По предварительным данным пострадавших нет", - добавил руководитель ГУНП.
Также отдельно было продемонстрировано видео, как ракета попадает по одному из населённых пунктов области.
"В результате падения ракеты образовались воронки и разрушения нежилых зданий. Пострадавших, к счастью, нет", - добавил Небитов.
Напомним, что в небе Киевской области сегодня, 15 ноября, украинские силы ПВО сбили несколько вражеских объектов.
Также во вторник, 15 ноября, российские военные нанесли удары по Киеву. Из-за попадания в жилые дома жителей могут отселить.
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