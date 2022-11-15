Российская ракета попала в дом в Киевской области (видео)

Фото: Российская ракета попала в дом в Киевской области (t.me/andrii_nebytov)

Во вторник, 15 ноября, российская ракета попала в частный дом в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу руководителя ГУНП в Киевской области Андрея Небитова.

"Вражеская ракета попала в дом мирных жителей одного из районов. Повреждена крыша, разрушена часть перекрытия", - говорится в сообщении. По словам Небитова, полицейские проводят осмотр места происшествия и фиксируют последствия атаки оккупантов. "По предварительным данным пострадавших нет", - добавил руководитель ГУНП. Также отдельно было продемонстрировано видео, как ракета попадает по одному из населённых пунктов области. "В результате падения ракеты образовались воронки и разрушения нежилых зданий. Пострадавших, к счастью, нет", - добавил Небитов.