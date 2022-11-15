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Российская ракета попала в дом в Киевской области (видео)

Новина українською →
Украина, Вторник 15 ноября 2022 17:37
Российская ракета попала в дом в Киевской области (видео) Фото: Российская ракета попала в дом в Киевской области (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 15 ноября, российская ракета попала в частный дом в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу руководителя ГУНП в Киевской области Андрея Небитова.

"Вражеская ракета попала в дом мирных жителей одного из районов. Повреждена крыша, разрушена часть перекрытия", - говорится в сообщении.

По словам Небитова, полицейские проводят осмотр места происшествия и фиксируют последствия атаки оккупантов.

"По предварительным данным пострадавших нет", - добавил руководитель ГУНП.

Также отдельно было продемонстрировано видео, как ракета попадает по одному из населённых пунктов области.

"В результате падения ракеты образовались воронки и разрушения нежилых зданий. Пострадавших, к счастью, нет", - добавил Небитов.

Напомним, что в небе Киевской области сегодня, 15 ноября, украинские силы ПВО сбили несколько вражеских объектов.

Также во вторник, 15 ноября, российские военные нанесли удары по Киеву. Из-за попадания в жилые дома жителей могут отселить.

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