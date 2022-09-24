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ВСУ за сутки уничтожили вражеский вертолет, штурмовик и 4 БПЛА на юге

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Херсонская область, Суббота 24 сентября 2022 03:50
ВСУ за сутки уничтожили вражеский вертолет, штурмовик и 4 БПЛА на юге Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На подвернутом направлении украинские военные уничтожили за минувшие сутки российские вертолет Ми-8 и штурмовик Су-25, дроны-камикадзе, поразили скопление и колонну врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушное командование "Юг".

В течение боевого дня враг нанес 1 авиационный, 1 ракетный удар по нашим позициям и по населенным пунктам вдоль линии фронта.

С самолета тактической авиации Су-20 враг выпустил ракету Х-31 по Куцурубской общине. Без человеческих потерь.

С использованием беспилотного летательного аппарата на наши боевые позиции сброшены контейнеры с ядовитым веществом, вероятно, хлорпикриновая граната К-51. Боевые медики сработали четко, потерь и критических состояний нет".

Одессу дважды атаковали дроны-камикадзе с направления Черного моря. В результате попадания двух дронов разрушено админздание в припортовой зоне.

Еще один "Шахид-136" сбит над морем. Взрывной волной повреждены несколько окрестных домов. Погибло одно гражданское лицо.

Напомним, 13 сентября вблизи Купянска Харьковской области украинские военные могли сбить первый иранский ударный беспилотник, который использовали россияне.

Сегодня ВСУ сбили вражеский беспилотник "Картограф" над Николаевской областью.

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